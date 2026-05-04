20.8 C
Prizren
E hënë, 4 Maj, 2026
type here...

Lajme

Prizreni nënshkruan memorandum për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave

By admin

Komuna e Prizrenit ka ndërmarrë hapa konkretë për përmirësimin e shërbimeve publike dhe menaxhimin më efikas të mbeturinave, përmes një memorandumi bashkëpunimi për regjistrimin e amvisërive dhe bizneseve në territorin e komunës.

Drejtori i Shërbimeve Publike në Prizren, Islam Ukimeri dhe drejtori i KRM Ekoregjioni, Burim Shala, kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi për regjistrimin e të gjitha amvisërive dhe bizneseve në komunë.

“Komuna e Prizrenit po ndërmerr hapa konkretë për përmirësimin e shërbimeve publike dhe menaxhimin më efikas të mbeturinave. Drejtori i Shërbimeve Publike, Islam Ukimeri dhe drejtori i KRM ‘Ekoregjioni’, Burim Shala, nënshkruan memorandum bashkëpunimi për regjistrimin e të gjitha amvisërive dhe bizneseve në territorin e Komunës së Prizrenit, proces i cili synon krijimin e një baze të saktë të të dhënave, e që do të mundësoj planifikim më të mirë, rritje të cilësisë së shërbimeve dhe faturim më të drejtë për qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro
Next article
Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Më Shumë

Kulture

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Më 1, 2 dhe 3 maj,në Gjonaj të Hasit, do të mbahet festivali "Hasi Jehon". Ky aktivitet tradicional mbledh ansamble, shoqëri kulturo-artistike dhe grupe nga...
Lajme

Haradinaj kujton Masakrën e Bukoshit: Familje të tëra dhanë gjakun e tyre për lirinë e Kosovës

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka kujtuar 3 majin e vitit 1999, kur forcat serbe ndalën kolonën e civilëve nga fshatrat Vraniq, Bukosh, Savrovë...

Prizreni dhe Shqipëria drejt bashkëpunimit në bujqësi: Drejtori Kadriaj e fton ministrin Salla për vizitë zyrtare

1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Tejkalim i gabuar: Rrokulliset vetura në Carralukë të Malishevës, lëndohet shoferi

Ferma familjare në Suharekë: Punë pa ndalë dhe sfida të përditshme për mbi 100 krerë bagëti

Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv

Sektori privat proteston, përmend shkeljet që iu bëhen në vendet e punës

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

“Roeli po thotë ‘babi’”, Selvija prek me postimin në ditën e lindjes së Shpat Kasapit

Prizreni pret delegacionin e Elbasanit, në fokus shkëmbimi i përvojave për qeverisje lokale

Zyrtare: Kosova voton më 7 qershor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne