20.8 C
Prizren
E hënë, 4 Maj, 2026
type here...

LajmeSiguri

Policia në Prizren paralajmëron: Mesazhe të rreme po synojnë të dhënat bankare të qytetarëve

By admin

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka paralajmëruar qytetarët për një dukuri shqetësuese që po shfaqet në këtë rajon, e cila paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për sigurinë financiare.

Sipas njoftimit të policisë, qytetarë të ndryshëm kanë pranuar mesazhe telefonike të rreme, përmes të cilave njoftohen se xhirollogaritë e tyre bankare do të bllokohen nëse nuk ndërmarrin veprime të menjëhershme. Në këto mesazhe përfshihet një lidhje (link) e dyshuar, ku kërkohet nga qytetarët të fusin të dhënat e tyre personale dhe bankare.

“Pas futjes së këtyre të dhënave, persona të paautorizuar arrijnë të kenë qasje në llogaritë bankare të viktimave dhe përfitojnë mjete financiare në mënyrë të kundërligjshme, konkretisht xhirollogaria e tyre zbrazet”, thuhet në njoftim.

Në fund, Policia e Kosovës apelon: “Mos hapni linke të dyshimta, mos ndani fjalëkalime, kode apo informata personale në platforma të pasigurta dhe nëse dyshoni për mashtrim, lajmëroni rastin menjëherë në polici”.

Policia thekson se mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e qytetarëve dhe luftimin e veprimeve të kundërligjshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Gjobitet i riu në Prizren, u filmua duke vozitur me 178 km/h në zonë 50 km/h
Next article
Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Një vjetorin e ndarjes nga jeta i Naser Shalës, organizohet akademi përkujtimore për komandantin e UÇK-së. Me rastin e njëvjetorit të ndarjes nga jeta të...
Lajme

Tejkalim i gabuar: Rrokulliset vetura në Carralukë të Malishevës, lëndohet shoferi

Një tejkalim i gabuar u bë shkak që një veturë të rrokulliset. Me këtë rast, shoferi ka pësuar lëndime të lehta trupore. Lajmin u konfirmua nga...

“Ekoregjioni” nis përditësimin e të dhënave për të gjithë klientët në Prizren

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Ferma familjare në Suharekë: Punë pa ndalë dhe sfida të përditshme për mbi 100 krerë bagëti

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro

Arrestohet burri në Malishevë për dhunë në familje, policia i gjen edhe një armë

Një 17-vjeçar plagoset me armë zjarri në Gjonaj të Hasit, i dyshuari 16-vjeçar dorëzohet në polici

Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren

Bashkimi një hap më afër finales

Aktivitet edukativ për sigurinë, nxënësit e Malishevës mësojnë për reagimin ndaj emergjencave

Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv

Prizreni nënshkruan memorandum për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave

Haradinaj: Naseri, luftëtar i orëve të para dhe simbol i luftës për liri

Nga 1 maji, udhëtarët kalojnë pa ndalesa në kufirin Kosovë-Shqipëri

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne