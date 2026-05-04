20.8 C
Prizren
E hënë, 4 Maj, 2026
type here...

Lajme

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

By admin

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dr. Nexhip Berisha” në Prizren ka nisur vizitat sistematike nëpër shkollat e territorit të komunës, me qëllim monitorimin e gjendjes shëndetësore të nxënësve.

Sipas njoftimit, ekipet mjekësore do të kryejnë kontrolle të rregullta, duke u fokusuar në parandalimin, zbulimin e hershëm të problemeve shëndetësore dhe promovimin e shëndetit tek fëmijët.

“Sot filluan vizitat sistematike të ekipeve të QKMF-së nëpër shkollat e territorit të Komunës së Prizrenit. Këto vizita kanë për qëllim kontrollin dhe monitorimin e gjendjes shëndetësore të nxënësve, me fokus në parandalimin, zbulimin e hershëm dhe promovimin e shëndetit”, thuhet në njoftimin e QKMF-së.

Tutje bëhet e ditur se këto vizita do të vazhdojnë sipas planit në të gjitha shkollat e komunës, duke synuar përmirësimin e kujdesit shëndetësor për nxënësit./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Policia në Prizren paralajmëron: Mesazhe të rreme po synojnë të dhënat bankare të qytetarëve
Next article
Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Më Shumë

Sport

Vushtrria mposht Prizrenin me “poker” golash

Vushtrria ka triumfuar 4-1 ndaj Prizrenit në javën e 31-të të Raiffeisen Liga e Parë. Vendasit e zgjidhën ndeshjen që në pjesën e parë, duke realizuar...
Lajme

S’ka president të ri, Kosova shkon në zgjedhje

Ka dështuar përfundimisht zgjedhja e presidentit të ri brenda afatit kushtetues. Me dështimin e procesit në Kuvend, aktivizohet pasoja e paraparë me Kushtetutë dhe e...

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Aktivitet edukativ për sigurinë, nxënësit e Malishevës mësojnë për reagimin ndaj emergjencave

OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

5 xhirot e fundit, Drita apo Ballkani te titulli kampion

Liria mposht Besën e Pejës, tri pikë jetike në shtëpi

Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Avdyli: Nuk do të jem kandidat i VV-së, s’e di nëse do të jem në ndonjë listë tjetër

Disa lagje në Prizren mbesin pa ujë për shkak të një defekti në rrjetin transportues

`Hasi Jehon` bashkon në Gjonaj trashëgiminë folklorike shqiptare

Një 17-vjeçar plagoset me armë zjarri në Gjonaj të Hasit, i dyshuari 16-vjeçar dorëzohet në polici

Drini i Bardhë sfidon liderin në Mitrovicë

Arrestohet një person në Rahovec për dhunë në familje, dyshohet se dëboi bashkëshorten dhe tre fëmijët nga shtëpia

Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne