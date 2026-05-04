20.8 C
Prizren
E hënë, 4 Maj, 2026
type here...

Fokus

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

By admin

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka shpallur zgjedhjet e brendshme për përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë.

Sipas njoftimit, afati për pranimin e kandidaturave dhe grumbullimin e nënshkrimeve nga kandidatët është nga 4 maji deri më 7 maj 2026, ndërsa të drejtë kandidimi kanë të gjithë anëtarët e Qendrës, raporton PrizrenPress.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet përkatëse, përfshirë deklaratën e kandidaturës, kopjen e letërnjoftimit, kartelën e anëtarësisë dhe listën me nënshkrime, si dhe të pajisen me kriteret për vlerësimin e tyre. Dokumentet mund të merren në zyrën e Lëvizjes në Prizren.

Njoftimi i plotë:

Lëvizja VETËVENDOSJE! ka shpallur zgjedhjet e brendshme për zgjedhjen e kandidatëve për deputetë.

Afati për pranimin e kandidaturave dhe grumbullimin e nënshkrimeve nga kandidatet/ët është nga data 04.05.2026 deri më datë 07.05.2026.

Sipas Statutit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, secili anëtar i Qendrës ka të drejtë të kandidojë për deputet. Kandidatët fillimisht duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë këto dokumente:

  1. Deklaratën e kandidaturës
  2. Kopjen e letërnjoftimit
  3. Kopjen e kartelës së anëtarësisë
  4. Listën me nënshkrime

Secili kandidat që merr formularin e kandidaturës, duhet të marrë edhe listën me kriteret për vlerësimin e kandidatëve.

Këto forma të dokumenteve i gjeni në zyrën e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Prizren.

Marketing

Previous article
Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Vazhdon aksioni për largimin e mbeturinave inerte në Malishevë

Aksioni për largimin e mbeturinave inerte në territorin e Komunës së Malishevës po vazhdon edhe pas përfundimit të muajit të ambientit, duke u shtrirë...
Fokus

Bashkimi një hap më afër finales

Bashkimi përgjigjet fuqishëm në Prizren, duke mposhtur Borën 88-73 dhe duke kaluar në epërsi 2-1 në serinë gjysmëfinale. Bora e nisi më mirë çerekun e...

Vushtrria mposht Prizrenin me “poker” golash

Një 51-vjeçar gjendet i vdekur në fshatin Bellanicë të Malishevës

Haxhiu bëri homazhe në 27-vjetorin e masakrës në Bukosh të Suharekës: Serbia kreu spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë

Haradinaj kujton Masakrën e Bukoshit: Familje të tëra dhanë gjakun e tyre për lirinë e Kosovës

Përkujtohet Komandant “Ftyra”

Liria e Prizrenit rikthehet në shtëpi, pret Besën e Pejës

Ndërron jetë ‘Bilbili i Çamërisë’, Shaban Zeneli

Tejkalim i gabuar: Rrokulliset vetura në Carralukë të Malishevës, lëndohet shoferi

Premiera e “Pylli”-t jepet me sukses në Prizren, vijojnë reprizat

Kosova në një moment reflektimi të thellë

Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Prokuroria në Prizren siguron urdhrin për ngrirjen e 42 pronave në vlerë rreth 3 milionë euro

Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne