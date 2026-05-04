Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka shpallur zgjedhjet e brendshme për përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë.
Sipas njoftimit, afati për pranimin e kandidaturave dhe grumbullimin e nënshkrimeve nga kandidatët është nga 4 maji deri më 7 maj 2026, ndërsa të drejtë kandidimi kanë të gjithë anëtarët e Qendrës, raporton PrizrenPress.
Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet përkatëse, përfshirë deklaratën e kandidaturës, kopjen e letërnjoftimit, kartelën e anëtarësisë dhe listën me nënshkrime, si dhe të pajisen me kriteret për vlerësimin e tyre. Dokumentet mund të merren në zyrën e Lëvizjes në Prizren.
Njoftimi i plotë:
Lëvizja VETËVENDOSJE! ka shpallur zgjedhjet e brendshme për zgjedhjen e kandidatëve për deputetë.
Afati për pranimin e kandidaturave dhe grumbullimin e nënshkrimeve nga kandidatet/ët është nga data 04.05.2026 deri më datë 07.05.2026.
Sipas Statutit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, secili anëtar i Qendrës ka të drejtë të kandidojë për deputet. Kandidatët fillimisht duhet të plotësojnë dhe të dorëzojnë këto dokumente:
- Deklaratën e kandidaturës
- Kopjen e letërnjoftimit
- Kopjen e kartelës së anëtarësisë
- Listën me nënshkrime
Secili kandidat që merr formularin e kandidaturës, duhet të marrë edhe listën me kriteret për vlerësimin e kandidatëve.
Këto forma të dokumenteve i gjeni në zyrën e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Prizren.