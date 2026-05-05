17.9 C
Prizren
E martë, 5 Maj, 2026
type here...

Lajme

Prizreni diskuton rishikimin e Grantit të Performancës Komunale me partnerët ndërkombëtarë

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot konsulentin ndërkombëtar për rishikimin e Grantit të Performancës Komunale, Gerhard Van’t Land, si dhe zëvendësmenaxheren e projektit DEMOS, Majlinda Jupolli.

Gjatë takimit u diskutua në detaje për procesin e rishikimit të këtij granti, duke përfshirë aspektet teknike dhe financiare, si dhe u shkëmbyen pikëpamje mbi përvojën, prioritetet dhe reflektimet e Komunës së Prizrenit lidhur me këtë proces.

“Takime të këtilla synojnë avancimin e mëtejmë të performancës komunale dhe përmirësimin e menaxhimit të financave publike”, theksohet në njoftimin e komunës.

Po ashtu, në njoftim bëhet e ditur se Komuna e Prizrenit ka fituar Grantin e Performancës Komunale për vitin 2025 nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe donatorët, bazuar në performancën e vitit 2023, në vlerë totale prej 2,047,132.85 euro./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Malisheva mobilizohet kundër EHKK-së, formohet shtabi emergjent
Next article
Prizreni hap konsultim publik për Rregulloren e Menaxhimit të Mbeturinave

Më Shumë

Fokus

24 orë punë në Prokurorinë e Prizrenit: Pesë të arrestuar dhe 26 aktakuza të ngritura kundër 33 personave

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar angazhimin e saj gjatë 24 orëve të fundit në luftën kundër kriminalitetit, duke proceduar dhjetëra raste në rajonin...
Lajme

Sektori privat proteston, përmend shkeljet që iu bëhen në vendet e punës

Në shënim të Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve, Federata Sindikale e Punëtorëve të Sektorit Privat ka protestuar në sheshet e Prishtinës duke kërkuar kushte më...

Osmani nis fushatën, zyrtarizon Fahrije Hotin si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Disa lagje në Prizren mbesin pa ujë për shkak të një defekti në rrjetin transportues

1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

S’ka president të ri, Kosova shkon në zgjedhje

Ferma familjare në Suharekë: Punë pa ndalë dhe sfida të përditshme për mbi 100 krerë bagëti

Malishevë: Gjendet pa shenja jete një person në garazhin e shtëpisë

Superliga vazhdon me tri super përballje, vëmendja në Suharekë

Bashkimi mposhtet pas vazhdimeve, seria shkon në ndeshjen e pestë në Prizren

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

Nderohet vepra e dëshmorit Sinan Thaçi, në 27-vjetorin e rënies heroike

Theret me thikë një person në Prizren

Përfundon rruga fushore mbi 1.2 kilometra në Medvec, investim në mbështetje të fermerëve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne