Nesër bllokohet rruga “Halil Berisha” në Prizren për shkak të punimeve në kanalizim

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit ka njoftuar qytetarët se nesër, më 06 maj 2026, nga ora 08:00 deri në 17:00, rruga “Halil Berisha” (pas Gjimnazit “Gjon Buzuku”) do të jetë e bllokuar për qarkullim.
Sipas njoftimit, bllokimi i përkohshëm i kësaj rruge bëhet për shkak të zhvillimit të punimeve për rehabilitimin e kanalizimit, raporton PrizrenPress.
Nga komuna kërkohet që qytetarët dhe pjesëmarrësit në komunikacion ta shmangin këtë aks rrugor gjatë kohës së punimeve, me qëllim që ato të realizohen sipas planit dinamik dhe të përfundojnë në kohë.
Komuna e Prizrenit u ka bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë kësaj periudhe./PrizrenPress.com/
