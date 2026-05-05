17.9 C
Prizren
E martë, 5 Maj, 2026
type here...

Lajme

Nesër bllokohet rruga “Halil Berisha” në Prizren për shkak të punimeve në kanalizim

By admin

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit ka njoftuar qytetarët se nesër, më 06 maj 2026, nga ora 08:00 deri në 17:00, rruga “Halil Berisha” (pas Gjimnazit “Gjon Buzuku”) do të jetë e bllokuar për qarkullim.

Sipas njoftimit, bllokimi i përkohshëm i kësaj rruge bëhet për shkak të zhvillimit të punimeve për rehabilitimin e kanalizimit, raporton PrizrenPress.

Nga komuna kërkohet që qytetarët dhe pjesëmarrësit në komunikacion ta shmangin këtë aks rrugor gjatë kohës së punimeve, me qëllim që ato të realizohen sipas planit dinamik dhe të përfundojnë në kohë.

Komuna e Prizrenit u ka bërë thirrje qytetarëve për mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë kësaj periudhe./PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Haxhi Avdyli: Vjosa Osmani e ka bërë kryeministër Albin Kurtin
Next article
Dita Ndërkombëtare e Mamive shënohet në Spitalin e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

1 Maji njihet në mbarë botën si Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve, një datë që simbolizon luftën e punëtorëve për të drejta, liri dhe kushte...
Fokus

Bashkimi dhe Bora përballen sonte në Prizren për epërsinë në seri

Gjysmëfinalet e “Play-off”-it në basketbollin kosovar vazhdojnë sonte me një duel shumë interesant mes Bashkimi dhe Bora. Seria aktualisht është e barabartë 1:1, duke e bërë...

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Nga 1 maji, udhëtarët kalojnë pa ndalesa në kufirin Kosovë-Shqipëri

Zhduket një e mitur në Prizren

Prizren, 17 aktakuza kundër 18 personave për vepra të ndryshme penale

Në 40-vjetorin e rithemelimit të Komunës së Malishevës, përurohet libri i Fatmir Krasniqit

Policia Ushtarake e Karabinierëve patrullon në Prizren

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Trepçës në U14

Nis sonte Hasi Jehon 2026 në Gjonaj

Një grua 43-vjeçare gjendet pa shenja jete në Prizren, nisin hetimet

Gjobitet i riu në Prizren, u filmua duke vozitur me 178 km/h në zonë 50 km/h

Kurorëzohen Blero dhe Eronita, publikohen pamje nga ceremonia

Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

27 vjet nga masakra në Bukosh të Suharekës

Në 31-vjetorin e rënies, kujtohet heroi Besim Ndrecaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne