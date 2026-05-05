Dita Ndërkombëtare e Mamive shënohet në Spitalin e Prizrenit

Në ambientet e Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren është shënuar simbolikisht 5 Maji – Dita Ndërkombëtare e Mamive, një ditë e dedikuar vlerësimit të rolit të mamive në kujdesin shëndetësor dhe mbështetjen e nënave.
Me këtë rast, drejtoresha e Infermierisë në spital, Burbuqe Gashi, përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shprehur mirënjohje për punën dhe përkushtimin e mamive.
“5 Maji – Dita Ndërkombëtare e Mamive! Falënderim dhe mirënjohje për punën, përkushtimin, durimin dhe ngrohtësinë që jepni për secilën grua që është në pritje të ëmbël për më të voglin e saj… Gëzuar 5 Majin”, ka shkruar Gashi./PrizrenPress.com/