Ynem Berisha thyen rekorde, 12 trofe në 5 vite me KBF Bashkimin

Ynem Berisha është bërë një nga emrat më të suksesshëm në përgatitjen kondicionale të basketbollit kosovar, duke u konfirmuar si trajneri më i trofeshëm në këtë rol.
Berisha ka fituar 12 trofe në 5 vitet e fundit, duke qenë pjesë e rëndësishme e suksesit të klubit prizrenas gjatë kësaj periudhe.
Ai së fundmi ka qenë edhe pjesë e stafit kondicional të Përfaqësueses së Kosovës A te femrat, nën drejtimin e trajnerit Viktor Kovac. Ky i fundit theu rekorde të trofeve me klubin nga Prizreni dhe punuan së bashku me Berishën për një kohë të gjatë.
