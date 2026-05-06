Prizren
Kujtohen vitet e rezistencës: Vizitohet objekti ku u mbajt gjallë arsimi shqip në Prizren

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka realizuar sot një vizitë në objektin që kishte shërbyer si shkollë gjatë viteve më të vështira për arsimin në Kosovë.

Ajo, së bashku me drejtorin e Administratës, Bexhat Bytyqi, kanë kujtuar periudhën 1990–1999, kur arsimi shqip zhvillohej në kushte të vështira, shpesh në objekte alternative.

Veselaj-Gutaj ka shprehur mirënjohje të veçantë për profesorin Refki Hoxha dhe të gjithë ata që kontribuuan në mbijetesën e arsimit shqip në atë periudhë sfiduese./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

