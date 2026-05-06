Hapet Java e Infermierisë në Spitalin e Prizrenit

Në Prizren ka nisur zyrtarisht Java e Infermierisë në Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa”, menjëherë pas shënimit të 5 Majit – Dita Ndërkombëtare e Mamive.
Sipas njoftimit të spitalit, aktiviteti simbolik është organizuar nga drejtoresha e Infermierisë, Burbuqe Gashi, me mbështetjen e menaxhmentit dhe stafit infermieror, me qëllim vlerësimin e rolit të tyre në sistemin shëndetësor.
“Në kuadër të aktiviteteve të parapara, është vendosur baneri i Javës së Infermierisë, i cili do të qëndrojë i ekspozuar në hollin kryesor të spitalit deri më 12 Maj”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, bëhet e ditur se Java e Infermierisë do të përmbyllet më 12 maj me një aktivitet tjetër simbolik, në shenjë vlerësimi për përkushtimin, profesionalizmin dhe punën e palodhshme të stafit infermieror./PrizrenPress.com/
