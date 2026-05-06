Xheladini uron Ditën e Goranëve në Dragash

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka uruar komunitetin goran me rastin e 6 Majit – Ditës së Goranëve.
Në urimin e tij, Xheladini është thirrur në shprehjen popullore gorane “Ku do që të jesh, për Shëngjergj në shtëpi të jesh”, duke theksuar lidhjen e fortë të komunitetit me vendlindjen, traditat dhe kulturën.
Ai ka vlerësuar se kjo festë shënon jo vetëm ardhjen e pranverës, por edhe forcimin e lidhjeve familjare e shoqërore, si dhe përkushtimin për ruajtjen e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore ndër breza.
Xheladini u ka uruar qytetarëve ditë festive me gëzim, harmoni dhe miqësi, duke inkurajuar që festat të kremtohen me dinjitet dhe respekt të ndërsjellë si pjesë e barabartë e Komunës së Dragashit.