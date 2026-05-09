Junior 06 shpallet kampione e Kosovës në U14 për të katërtin vit radhazi

Ekipi i vajzave U14 të Junior 06 Moni Bau është shpallur kampion i Kosovës për edicionin 2025/26, pasi mposhti Trepçën me rezultat 53:38 në ndeshjen finale të “Play-Off”-it.
Me këtë fitore, Junior 06 e mbylli serinë finale me rezultat 3:0, duke konfirmuar dominimin në këtë kategori dhe duke kurorëzuar një sezon të jashtëzakonshëm, raporton PrizrenPress.
Përveç titullit kampion të Kosovës, gjenerata U14 e Junior 06 gjatë këtij edicioni fitoi edhe Kupën e Kosovës, duke kompletuar një tjetër sezon të suksesshëm për klubin prizrenas.
Ky është titulli i katërt radhazi kampion për vajzat U14 të Junior 06, sukses që dëshmon vazhdimësinë dhe cilësinë e punës me grupmoshat e reja./PrizrenPress.com/
