14.3 C
Prizren
E diel, 10 Maj, 2026
type here...

Lajme

Mungoi në mbledhjen ku u votua rikthimi i Osmanit në LDK, vjen reagimi i Selmanajt: Nuk kisha kohë të merrem me zhvillimet nacionale

By admin

Këshilli i Përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka votuar unanimisht propozimin që Vjosa Osmani t’i prijë listës së kësaj partie në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit, si dhe të jetë kandidate për presidente.

Megjithatë, në mbledhjen ku u formalizua rikthimi politik i Osmanit në LDK, munguan disa figura të rëndësishme të partisë, përfshirë edhe ish deputetin Driton Selmanaj.

Lidhur me këtë çështje, në një prononcim për GazetaBlic, ka reaguar ish deputeti Driton Selmanaj, ku tha se nuk kishte kohë dhe se ishte i angazhuar me punë organizative në degën e LDK-së në Prizren.

“Nuk kisha kohë, kisha disa angazhime në degë në Prizren. Kisha punë tjera të organizimit në degë atje dhe nuk kisha kohë me u merr edhe me këto zhvillimet tjera nacionale, më shumë po merrem me pushtetin lokal atje dhe kom vendos të angazhohem atje më shumë”, tha ai.

Ndërsa, i pyetur se si e sheh Vjosa Osmanin si bartëse të listës së LDK-së, Selmanaj nuk dha koment të drejtpërdrejtë, duke thënë se qëndrimet e tij i ka shprehur në mbledhje të kryesisë së partisë.

“Është mirë me pyet dikë tjetër të partisë, ata që kanë marrë pjesë sot në votim në Këshill të Përgjithshëm dhe që kanë votuar për. Unë i kam shpreh qëndrimet e mia në mbledhje të kryesisë së partisë dhe aty e kam kry”, përfundoi Selmanaj për GazetaBlic.

Përveç tij, në mbledhjen e sotme të Këshillit të Përgjithshëm, siç mësonGazetaBlic, nuk morën pjesë as Rrezarta Krasniqi, Avdullah Hoti, Arben Gashi, Hykmete Bajrami, Imri Ahmeti, Gazmend Muhaxheri dhe Vlora Dumoshi.

Marketing

Previous article
Feronikeli ’74 triumfon në Prizren me tre gola
Next article
Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

Më Shumë

Sport

Rahoveci fiton dramën ndaj Besa Famgas, merr epërsinë në gjysmëfinale të plejofit

Rahoveci ka shënuar fitore të madhe në ndeshjen e parë gjysmëfinale të plejofit në Superligën e Kosovës në hendboll, duke mposhtur Besa Famgasin me...
Fokus

Kurti kujton Ekrem Rexhën: Ishte shpresë për rindërtimin e vendit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka përkujtuar komandantin e Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Ekrem Rexha, në 26-vjetorin e vrasjes së tij. Përmes një...

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhevë Lladrovci” në Prizren

Kurorëzohen Blero dhe Eronita, publikohen pamje nga ceremonia

Xheladini uron Ditën e Goranëve në Dragash

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Prizrenit

Kapet me kokainë, prangoset burri në Malishevë

Hajdari pret Grupin e Grave Asambliste – diskutohet për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Spitalin e Prizrenit

Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

Shën Gjergji bashkon qytetarët e Prizrenit

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Drini i Bardhë nuk ia del në Mitrovicë

Hapet Java e Infermierisë në Spitalin e Prizrenit

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Hajnat vjedhin kositëse bari dhe lëndë djegëse nga një objekt në Rahovec

Nis sot rikonstruktimi i rrugës Kijevë–Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne