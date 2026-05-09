Drini i Bardhë “shpërthen” në Gjonaj, gjashtë gola ndaj Dardanisë

Drini i Bardhë ka dhuruar spektakël para tifozëve vendas në Ligën e Dytë, duke triumfuar me rezultat bindës 6:2 ndaj Dardanisë.

Skuadra nga Gjonaj zhvilloi një ndeshje të nivelit të lartë, duke dominuar në lojë dhe në raste shënimi gjatë gjithë takimit, raporton PrizrenPress.

Në qendër të vëmendjes ishte Drilon Krasniqi, i cili realizoi tre gola dhe kontribuoi edhe me asist, duke qenë lojtari më i dalluar i ndeshjes.

Në listën e golashënuesve për Drinin e Bardhë u regjistruan edhe Shpejtim Totaj, Feldis Mustafi dhe Bajram Azizi.

Dy golat e Dardanisë u realizuan nga Erion Qelaj dhe Wudde lliya Bisat./PrizrenPress.com/

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Mbi 17 mijë kosovarë udhëtuan drejt Shqipërisë brenda 24 orëve të fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

