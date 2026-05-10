Trepça dhe Bashkimi nisin sonte betejën për titullin e kampionit

By admin

Trepça dhe Bashkimi përballen sonte në ndeshjen e parë të finales së “Play-off”-it në ProCredit Superligë.

Takimi zhvillohet në palestrën “Minatori” në Mitrovicë, me fillim nga ora 19:30, ku pritet atmosferë e zjarrtë dhe interesim i madh i tifozëve, raporton PrizrenPress.

Mitrovicasit e siguruan finalen pasi eliminuan Peja në gjysmëfinale me rezultat 3:1, ndërsa Bashkimi kaloi Bora pas një serie dramatike prej pesë ndeshjesh, duke triumfuar 3:2.

Trepça e përfundoi sezonin e rregullt në vendin e parë dhe për këtë arsye ka përparësinë e terrenit vendas në seri, ndërsa Bashkimi synon ta rikthejë titullin në Prizren.

Dy skuadrat u përballën edhe sezonin e kaluar në finale, ku “Xehetarët” triumfuan dhe fituan titullin e kampionit.

Finalja luhet në sistemin “best of seven”, ndërsa skuadra që arrin katër fitore do të shpallet kampione e Kosovës./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

