17.9 C
Prizren
E diel, 10 Maj, 2026
type here...

FokusSport

Mbi 200 motoristë ngjiten në bjeshkët e Pashtrikut, përshkojnë ‘Shtegun e Lirisë’ në nderim të heronjve të UÇK-së

By admin

Mbi 200 motoristë nga Kosova dhe Shqipëria u ngjitën këtë të diel në bjeshkët e Pashtrikut, duke përshkuar “Shtegun e Lirisë” nga Kushnini deri në majat e Pashtrikut, në një aktivitet që bashkoi adhuruesit e sportit të motorizmit, natyrës dhe historisë. Organizimi u bë nga Shoqata e Motoristëve të Hasit të Prizrenit “Enduro Pashtriku”, në nderim të heronjve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Për shumë prej pjesëmarrësve, udhëtimi në shtigjet malore mes Kosovës dhe Shqipërisë ishte më shumë se një garë apo aventurë sportive. Ata e përshkruan përvojën si një kombinim emocionesh, adrenalinë dhe krenarie për historinë që mbart kjo zonë kufitare.

Motoristët thanë se terreni i Pashtrikut ofron një nga përvojat më të veçanta për sportet “off-road”, me shtigje të thepisura, pyje, livadhe alpine dhe pamje panoramike që lidhin bjeshkët e Kosovës me ato të Shqipërisë. Shumë prej tyre vlerësuan mikpritjen dhe organizimin, duke theksuar se ngjitja në këto male sjell ndjesi të veçantë lirie dhe afërsie me natyrën.

Drejtori i Turizmit në Komunën e Prizrenit, Adem Morina, deklaroi se aktiviteti shënon nisjen e një festivali të ri që synon të promovojë sportin e motorizmit dhe potencialin turistik të bjeshkëve të Pashtrikut.

“Sot po fillon një festival i ri që promovon sportin e motorizmit dhe turizmin malor në bjeshkët e Pashtrikut, një zonë që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999, por edhe më herët”, tha Morina.

Organizatorët synojnë që ky aktivitet të shndërrohet në një traditë të përvitshme, duke e kthyer Pashtrikun në një destinacion të rëndësishëm për turizmin aventurier dhe sportet malore në rajon./Shqiptarja.com/

Marketing

Previous article
Kujtim Gashi nuk kandidon për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit
Next article
Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Vushtrria Basket në U16

Më Shumë

Lajme

Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

Duke parë situatën epidemiologjike dhe rritjen e rasteve me fruth tek fëmijët, Njësia e Vaksinimit në QKMF “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec do të...
Lajme

Dy gjyqtarë të rinj nisin detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, ka pritur në takim gjyqtarët e sapo dekretuar, Leudita Skoro dhe Leonit Çoçaj. Gjyqtarët, të cilët do...

Kujtohen vitet e rezistencës: Vizitohet objekti ku u mbajt gjallë arsimi shqip në Prizren

Tre arinj futen në oborrin e një shtëpie në Hoçë të Prizrenit, u vërsulen disa banorëve që i incizonin

Kuvendari i PDK-së në Prizren, Bislimaj: Rikthimi i Fatmir Limaj do ta forconte kampin politik të PDK-së

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

LDK-ja në Suharekë propozon kandidatët për deputetë, Blerim Kuqi i rikthehet garës

Malisheva mobilizohet kundër EHKK-së, formohet shtabi emergjent

Trepça dhe Bashkimi përballen sërish për titullin e kampionit – ky është orari i finaleve

Për herë të parë në Has, nesër mbahet “Enduro Meeting Pashtriku 2026” me motoristët nga mbarë vendi

Zhvilloi provën e parë në Eurovision, Alis: Emocione trefish më të forta, ëndërr që po bëhet realitet

Përkujtohen dëshmorët e Brigadës 60 në Greiçec të Suharekës

Mungoi në mbledhjen ku u votua rikthimi i Osmanit në LDK, vjen reagimi i Selmanajt: Nuk kisha kohë të merrem me zhvillimet nacionale

Policia mban ligjëratë në Fakultetin Juridik në Prizren

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Prizreni nënshkruan memorandum për përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne