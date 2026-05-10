17.9 C
Prizren
E diel, 10 Maj, 2026
type here...

Sport

Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

By admin

Bashkimi e ka nisur me humbje serinë finale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, pasi u mposht nga Trepça me rezultat 94:79 në palestrën “Minatori” në Mitrovicë.

Mitrovicasit zhvilluan një ndeshje më të mirë që nga pjesa e parë, duke ruajtur kontrollin edhe në vazhdim dhe duke marrë epërsinë 1:0 në serinë finale, raporton PrizrenPress.

Bashkimi pati vështirësi në gjuajtjet nga distanca dhe nuk arriti të shfrytëzojë mirë as gjuajtjet e lira në momentet kur tentonte rikthimin në lojë. Vendimtare në këtë duel rezultuan kërcimet, ku Trepça dominoi nën kosh gjatë gjithë ndeshjes.

Më efikasi te vendasit ishte Kenny Hassbrouck me 22 pikë, 5 asistime dhe 4 kërcime, ndërsa paraqitje të shkëlqyer pati edhe Mustapha Amzil me 21 pikë dhe 14 kërcime. Kontribut të rëndësishëm dha edhe Dardan Kapiti me 16 pikë e 6 kërcime.

Te Bashkimi, më i dalluari ishte Shannon Shorter me 27 pikë, ndërsa mbështetje mori nga Ike Nwamu me 17 pikë dhe Lejson Zeqiri me 12 pikë.

Ndeshja e dytë finale zhvillohet të mërkurën në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:30./PrizrenPress.com/

Previous article
LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë
Next article
Vetëvendosje në Prizren zhvillon takim mobilizues me strukturat e saj

Më Shumë

Lajme

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhevë Lladrovci” në Prizren

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se ka përfunduar rregullimi i rrugës “Xhevë Lladrovci”, pranë “Qylhanit”, me shtrimin e shtresës së dytë të asfaltit. Sipas njoftimit,...
Fokus

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

Kryetari i degës së Partia Demokratike e Kosovës në Prizren, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se është themeluar shtabi zgjedhor për zgjedhjet e...

Hajnat vjedhin kositëse bari dhe lëndë djegëse nga një objekt në Rahovec

Kujtim Gashi nuk kandidon për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit

Dy gjyqtarë të rinj nisin detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Policia mban ligjëratë në Fakultetin Juridik në Prizren

Trepça dhe Bashkimi nisin sonte betejën për titullin e kampionit

Mbi 17 mijë kosovarë udhëtuan drejt Shqipërisë brenda 24 orëve të fundit

Shën Gjergji bashkon qytetarët e Prizrenit

Malisheva mobilizohet kundër EHKK-së, formohet shtabi emergjent

Përfundon rruga fushore mbi 1.2 kilometra në Medvec, investim në mbështetje të fermerëve

Bashkimi për finalen, Bora për historinë – gjithçka vendoset nesër në Prizren

Prizreni hap konsultim publik për Rregulloren e Menaxhimit të Mbeturinave

Dita Ndërkombëtare e Mamive shënohet në Spitalin e Prizrenit

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Nasheci drejt shndërrimit në pikë të rëndësishme turistike

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne