16.9 C
Prizren
E martë, 12 Maj, 2026
type here...

FokusSiguri

22-vjeçari nga Peja kapet gjatë natës me pistoletë dhe thikë në Prizren

By admin

Policia në Prizren ka ndaluar një 22-vjeçar nga Peja, i cili gjatë kontrollit është kapur i armatosur me pistoletë dhe thikë.

Sipas njoftimit të policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 01:30 të së dielës, teksa zyrtarët policorë po kryenin patrullim rutinë në qytet. Gjatë patrullës, ata kanë ndaluar një automjet në të cilin ndodheshin katër persona. Gjatë kontrollit, te 22-vjeçari janë gjetur pistoleta dhe thika, të cilat janë konfiskuar nga policia.

I dyshuari më pas është shoqëruar në stacionin policor, ku është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës. Për rastin janë njoftuar hetuesi kujdestar, njësiti i krim-teknikës dhe prokurori kujdestar.

Me urdhër të prokurorit, ndaj të dyshuarit është caktuar masa e ndalimit për 48 orë./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahoveci përkujton dëshmorët e Anadrinisë
Next article
Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

Më Shumë

Lajme

Hajdari pret Grupin e Grave Asambliste – diskutohet për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në Spitalin e Prizrenit

Drejtori i Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, Osman Hajdari, ka pritur në takim Grupin e Grave Asambleiste, me të cilat...
Lajme

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Nait Hasani nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili në zgjedhjet e 28 Dhjetorit ishte në mesin e personave ku dyshohet për manipulim të...

Kuvendari i PDK-së në Prizren, Bislimaj: Rikthimi i Fatmir Limaj do ta forconte kampin politik të PDK-së

Feronikeli ’74 triumfon në Prizren me tre gola

Bashkimi në finale

PDK nuk e merr Fatmir Limajn në listë zgjedhore, Kryesia vendos kundër

Tre arinj futen në oborrin e një shtëpie në Hoçë të Prizrenit, u vërsulen disa banorëve që i incizonin

Mungoi në mbledhjen ku u votua rikthimi i Osmanit në LDK, vjen reagimi i Selmanajt: Nuk kisha kohë të merrem me zhvillimet nacionale

Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

Prizren, refuzohet paraburgimi për pesë të arrestuar në rastin e AKK-së

Albin Kurti i propozuari i VV-së për kryeministër

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Rexhaj për bashkëpunimin e LDK-së me Vjosa Osmanin: Është koalicion i zorit

LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë

Kapet mashtruesi serb në Vërmicë, bashkë me disa persona përfituan mbi 1.5 mln euro

Zafir Berisha nuk është kandidat në këto zgjedhje, parashikon zgjedhje të reja pas tre muajsh

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne