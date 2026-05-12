16.9 C
Prizren
E martë, 12 Maj, 2026
Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

Policia ka njoftuar se persona të maskuar kanë hyrë në një firmë ndërtimore në fshatin Buqe të Dragashit dhe kanë vjedhur rreth 15 mijë euro nga kasaforta.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi i cili tha se aktualisht nuk ka persona të dyshuar dhe se hetimet janë duke vazhduar për rastin.

“Me datë 09 maj 2026, në orën 07:25, një qytetar nga fshati Blaq ka raportuar në polici se në depon e tij të materialit ndërtimor në fshatin Buqe – Dragash, është kryer një vjedhje e rëndë. Sipas ankuesit, persona të panjohur janë futur me dhunë përmes derës së ballkonit në katin përdhese dhe kanë hapur me forcë kasafortën, nga e cila janë vjedhur rreth 15,000 euro. Kasaforta e demoluar dhe e zbrazur është gjetur në afërsi të vendit të ngjarjes. Në vendngjarje kanë dalë patrulla policore, njësitet e forenzikës dhe hetuesisë. Roja e objektit ka deklaruar se gjatë natës nuk ka vërejtur asgjë të dyshimtë”.

22-vjeçari nga Peja kapet gjatë natës me pistoletë dhe thikë në Prizren
Në Prizren shënohet Dita Botërore e Infermierit

Kujtim Gashi nuk kandidon për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit

Ish-deputeti i Partia Demokratike e Kosovës, Kujtim Gashi, ka njoftuar se nuk do të kandidojë për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një njoftimi...
Junior 06 shpallet kampione e Kosovës në U14 për të katërtin vit radhazi

Ekipi i vajzave U14 të Junior 06 Moni Bau është shpallur kampion i Kosovës për edicionin 2025/26, pasi mposhti Trepçën me rezultat 53:38 në...

Ynem Berisha thyen rekorde, 12 trofe në 5 vite me KBF Bashkimin

Rexhaj për bashkëpunimin e LDK-së me Vjosa Osmanin: Është koalicion i zorit

Malisheva kampione e Ligës së Parë U19

Zhvilloi provën e parë në Eurovision, Alis: Emocione trefish më të forta, ëndërr që po bëhet realitet

Nikqi i jep tjetër fitore Lirisë

Beteja vendimtare për finale: Bashkimi dhe Bora sonte për një vend ndaj Trepçës

Kapet mashtruesi serb në Vërmicë, bashkë me disa persona përfituan mbi 1.5 mln euro

QRTK në Prizren dhe DKRS në Malishevë thellojnë bashkëpunimin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore

Drini i Bardhë “shpërthen” në Gjonaj, gjashtë gola ndaj Dardanisë

Totaj uron Bashkimin për kualifikimin në finale

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Nis sot rikonstruktimi i rrugës Kijevë–Malishevë

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Vushtrria Basket në U16

Abdixhiku propozon Vjosa Osmanin bartëse të listës së LDK-së dhe kandidate për presidente

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

