Në Prizren shënohet Dita Botërore e Infermierit

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prizren është shënuar sot 12 Maji – Dita Botërore e Infermierit, në shenjë vlerësimi dhe falënderimi për kontributin e infermierëve në kujdesin ndaj pacientëve.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, gjatë aktivitetit u theksua roli i pazëvendësueshëm i infermierëve në forcimin e sistemit shëndetësor dhe garantimin e shërbimeve cilësore për qytetarët.
“Me këtë rast u theksua rëndësia e kontributit të tyre në forcimin e sistemit shëndetësor dhe garantimin e shërbimeve cilësore për qytetarët”, thuhet në njoftim.
Në përmbyllje të aktivitetit janë ndarë edhe mirënjohje për infermierët e dalluar për angazhimin dhe përkushtimin e tyre profesional./PrizrenPress.com/
