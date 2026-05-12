Një pjesë e segmentit në autostradën “Ibrahim Rugova” ende e bllokuar

Ka disa muaj që kjo rrëshqitje e dheut po e pengon komunikacionin e lirë dhe të sigurt në autostradën “Ibrahim Rugova”, më saktësisht në segmentin Suharekë – Prizren. Kjo rrugë është shumë e frekuentuar, por dheu e ka mbuluar pothuajse një korsi të rrugës.
Njohësi i komunikacionit, Lavdim Hamiti, thotë se pikërisht në këtë vend kanë ndodhur disa aksidente për shkak të kësaj pengese.
“Në rastet kur rrezikshmëria është e lartë, atëherë duhet që sa më shpejt të rregullohet ajo çështje. Aty kanë ndodhur disa aksidente pikërisht për shkak të rrëshqitjes së dheut dhe përgjegjësinë duhet ta marrë dikush për ato aksidente. Madje ka pasur aksidente ku njerëzit e kanë humbur edhe jetën”, tha Lavdim Hamiti, njohës i komunikacionit.
Përveç aksidenteve, gjatë ditëve të fundjavës kjo shembje e dheut po shkakton edhe kolona të automjeteve, e sipas Hamitit, po të kishte vullnet institucional, kjo pengesë rrugore mund të largohej brenda 24 orëve.
“Nga dy shirita po ngushtohet në një shirit rruga, dhe çdo ngushtim rruge, sidomos në autoudhë, sjell rrezik shumë të lartë. Është shumë e lehtë që të largohet ai dhe dhe të lirohet për qarkullimin e veturave, deri sa të bëhet një zgjidhje që dheu mos të ketë rrëshqitje”, vazhdoi Hamiti.
Autostrada “Ibrahim Rugova” është nën përkujdesjen e Ministrisë së Infrastrukturës, ndërsa zyrtarët e saj, përmes një përgjigjeje me shkrim, kanë thënë se procedura e prokurimit lidhur me kontratën për trajtimin e pjerrtësive të autostradës aktualisht ndodhet në shqyrtim në Organin Shqyrtues të Prokurimit dhe se janë të obliguar të veprojnë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe të respektojnë afatet e parapara.
Po ashtu, në përgjigjen e tyre thuhet se gjatë kësaj kohe, kur kontrata është e pezulluar, largimi i dheut dhe intervenimet e nevojshme do të bëhen përmes kontratave të mirëmbajtjes që janë nënshkruar së fundmi.
