Një dekadë nga pranimi në FIFA

By admin

Sot shënojmë me krenari 10-vjetorin e anëtarësimit të Kosovës në FIFA, një moment historik ku FFK u bë anëtarja e 210-të e shtëpisë më të madhe të futbollit botëror.

Ky ishte një triumf i madh për futbollin dhe shtetin tonë, pas një rruge të gjatë sakrificash, përkushtimi dhe besimi të palëkundur. Ishte fitore e të gjitha gjeneratave që mbajtën gjallë futbollin e Kosovës edhe në periudhat më të vështira.

Në këtë përvjetor jubilar, me respektin dhe mirënjohjen më të thellë kujtojmë legjendën Fadil Vokrri dhe të gjithë ata që dhanë kontribut të jashtëzakonshëm në këtë rrugëtim historik.

Mirënjohje e veçantë edhe për presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, për mbështetjen dhe miqësinë e vazhdueshme ndaj Kosovës dhe futbollit tonë.

Pranimi në FIFA ishte fillimi i një epoke të re. Sot, FFK është një institucion modern, me infrastrukturë në zhvillim të vazhdueshëm dhe me ekipet kombëtare e klubet tona që përfaqësojnë me dinjitet Kosovën në arenën ndërkombëtare.

Vazhdojmë përpara me krenari dhe përgjegjësi, me futbollin për Kosovën!/PrizrenPress.com/

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë
27 vjet nga barbaria serbe ndaj shqiptarëve në Korishë

Nesër përkujtohet Komandant Drini – Ekrem Rexha, OVL e UÇK-së në Prizren kërkon drejtësi

Nesër, më 08.05.2026, shënohen 26 vite nga vrasja e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Ekrem Rexha. Me këtë rast, Organizata e Veteranëve të...
Për herë të parë në Has, nesër mbahet “Enduro Meeting Pashtriku 2026” me motoristët nga mbarë vendi

Në Pashtrik të Hasit, nesër, më 10 maj 2026, duke filluar nga ora 10:00, do të zhvillohet për herë të parë takimi i motoristëve...

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë në Suharekë

Vjosa Duraj emërohet Drejtoreshë e Tatimit në Pronë në Prizren

Në Prizren shënohet Dita Botërore e Infermierit

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Drini i Bardhë “shpërthen” në Gjonaj, gjashtë gola ndaj Dardanisë

Tre arinj futen në oborrin e një shtëpie në Hoçë të Prizrenit, u vërsulen disa banorëve që i incizonin

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Dy gjyqtarë të rinj nisin detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

Kujtim Gashi nuk kandidon për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit

Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

Vdekje e dyshimtë në Suharekë, viktima një burrë 52-vjeçar

Trepça – Bashkimi, sonte gjysmëfinalja e dytë në “Minatori”

Prizren, refuzohet paraburgimi për pesë të arrestuar në rastin e AKK-së

