Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë

Sipari i edicionit të 70-të të Eurovision Song Contest u ngrit zyrtarisht mbrëmjen e së martës në kryeqytetin austriak, duke mbyllur me sukses natën e parë gjysmëfinale. Nga 15 shtete pjesëmarrëse në këtë fazë, votat e publikut përzgjodhën 10 finalistët e parë që do të vazhdojnë garën për kurorën evropiane në Finalen e Madhe.

10 Shtetet e Kualifikuara

Pas një maratone performancash dhe një procesi votimi emocionues, shtetet që siguruan biletën për në finale janë:

Belgjika: Essyla – Dancing on the Ice

Koraocia: Lelek – Andromeda

Finlanda: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Greqia: Akylas – Ferto

Izraeli: Noam Bettan – Michelle

Lituania: Lion Ceccah – Sólo quiero más

Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!

Polonia: Alicja – Pray

Serbia: Lavina – Kraj Mene

Suedia: Felicia – My System

Pesë shtetet që nuk arritën të kualifikohen nga kjo natë i japin lamtumirën garës së këtij viti.

Spektakli, një det ngjyrash në “Wiener Stadthalle”

Arena madhështore Wiener Stadthalle u shndërrua në një epiqendër feste. Mijëra tifozë entuziastë mbushën shkallët e arenës të pajisur me flamuj të pikturuar në fytyra, rroba me ngjyrat kombëtare, xixa dhe stoli, duke festuar fuqinë ngjitëse dhe shpirtin që e bën kaq unik muzikën pop evropiane.

Nën drejtimin e dyshes së njohur, prezantueses televizive Victoria Swarovski dhe aktorit Michael Ostrowski, nata e parë ofroi një shfaqje vizuale dhe akustike të nivelit të lartë.

Një vëmendje të veçantë mori “Dhoma e Gjelbër” (Green Room)—zona relaksuese ku ulen artistët dhe delegacionet pas performancave. Këtë vit, dizajni i saj theu kornizat e zakonshme, duke marrë një karakter thellësisht austriak dhe duke u kthyer në një element qendror të vetë skenografisë.

Emocionet për gjysmëfinalen e dytë, Shqipëria në pritje

Me mbylljen e kapitullit të parë, emocionet janë rritur ndjeshëm për gjysmëfinalen e dytë, e cila do të zhvillohet të enjten. E gjithë vëmendja e shqiptarëve, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, është përqendruar te ky moment kritik.

Në skenën e Vjenës do të ngjitet përfaqësuesi i Shqipërisë, Alis, me këngën “Nan”. Kjo performancë, e cila i dedikohet figurës së nënës, pritet me interes të jashtëzakonshëm, ndërsa artistit i duhet mbështetja masive përmes votave nga diaspora dhe shtetet e tjera evropiane për t’u kualifikuar mes më të mirëve në finalen e madhe të së shtunës./rtsh.al/

