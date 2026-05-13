Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë

Sipari i edicionit të 70-të të Eurovision Song Contest u ngrit zyrtarisht mbrëmjen e së martës në kryeqytetin austriak, duke mbyllur me sukses natën e parë gjysmëfinale. Nga 15 shtete pjesëmarrëse në këtë fazë, votat e publikut përzgjodhën 10 finalistët e parë që do të vazhdojnë garën për kurorën evropiane në Finalen e Madhe.
10 Shtetet e Kualifikuara
Pas një maratone performancash dhe një procesi votimi emocionues, shtetet që siguruan biletën për në finale janë:
Belgjika: Essyla – Dancing on the Ice
Koraocia: Lelek – Andromeda
Finlanda: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Greqia: Akylas – Ferto
Izraeli: Noam Bettan – Michelle
Lituania: Lion Ceccah – Sólo quiero más
Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!
Polonia: Alicja – Pray
Serbia: Lavina – Kraj Mene
Suedia: Felicia – My System
Pesë shtetet që nuk arritën të kualifikohen nga kjo natë i japin lamtumirën garës së këtij viti.
Spektakli, një det ngjyrash në “Wiener Stadthalle”
Arena madhështore Wiener Stadthalle u shndërrua në një epiqendër feste. Mijëra tifozë entuziastë mbushën shkallët e arenës të pajisur me flamuj të pikturuar në fytyra, rroba me ngjyrat kombëtare, xixa dhe stoli, duke festuar fuqinë ngjitëse dhe shpirtin që e bën kaq unik muzikën pop evropiane.
Nën drejtimin e dyshes së njohur, prezantueses televizive Victoria Swarovski dhe aktorit Michael Ostrowski, nata e parë ofroi një shfaqje vizuale dhe akustike të nivelit të lartë.
Një vëmendje të veçantë mori “Dhoma e Gjelbër” (Green Room)—zona relaksuese ku ulen artistët dhe delegacionet pas performancave. Këtë vit, dizajni i saj theu kornizat e zakonshme, duke marrë një karakter thellësisht austriak dhe duke u kthyer në një element qendror të vetë skenografisë.
Emocionet për gjysmëfinalen e dytë, Shqipëria në pritje
Me mbylljen e kapitullit të parë, emocionet janë rritur ndjeshëm për gjysmëfinalen e dytë, e cila do të zhvillohet të enjten. E gjithë vëmendja e shqiptarëve, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, është përqendruar te ky moment kritik.
Në skenën e Vjenës do të ngjitet përfaqësuesi i Shqipërisë, Alis, me këngën “Nan”. Kjo performancë, e cila i dedikohet figurës së nënës, pritet me interes të jashtëzakonshëm, ndërsa artistit i duhet mbështetja masive përmes votave nga diaspora dhe shtetet e tjera evropiane për t’u kualifikuar mes më të mirëve në finalen e madhe të së shtunës./rtsh.al/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren