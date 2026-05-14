Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur Drejtoreshën Menaxhuese të European Bank for Reconstruction and Development për Evropën Qendrore dhe Juglindore, Charlotte Ruhe, së bashku me bashkëpunëtorët e saj.
Ai ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për ecurinë e projektit të rritjes së efiçencës energjetike në 43 ndërtesa publike në Komunën e Prizrenit, investim me vlerë rreth 5 milionë euro.
“Me kënaqësi prita sot Drejtoreshën Menaxhuese të EBRD-së për Evropën Qendrore dhe Juglindore, Charlotte Ruhe, së bashku me bashkëpunëtorët e saj, me të cilët diskutuam për ecurinë e projektit të rritjes së efiçencës energjetike në 43 ndërtesa publike në Komunën e Prizrenit, investim me vlerë rreth 5 milionë euro”, ka deklaruar Totaj.
Gjatë vizitës, delegacioni ka parë nga afër edhe punimet që po realizohen në SHFMU Dëshmorët e Kabashit në Korishë, një nga objektet e përfshira në projekt.
“Ky investim, që po zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), synon përmirësimin e kushteve për nxënësit, stafin dhe qytetarët si dhe rritjen e kursimit të energjisë sipas standardeve evropiane”, theksoi Totaj./PrizrenPress.com/
