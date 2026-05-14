Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur Drejtoreshën Menaxhuese të European Bank for Reconstruction and Development për Evropën Qendrore dhe Juglindore, Charlotte Ruhe, së bashku me bashkëpunëtorët e saj.

Ai ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për ecurinë e projektit të rritjes së efiçencës energjetike në 43 ndërtesa publike në Komunën e Prizrenit, investim me vlerë rreth 5 milionë euro.

“Me kënaqësi prita sot Drejtoreshën Menaxhuese të EBRD-së për Evropën Qendrore dhe Juglindore, Charlotte Ruhe, së bashku me bashkëpunëtorët e saj, me të cilët diskutuam për ecurinë e projektit të rritjes së efiçencës energjetike në 43 ndërtesa publike në Komunën e Prizrenit, investim me vlerë rreth 5 milionë euro”, ka deklaruar Totaj.

Gjatë vizitës, delegacioni ka parë nga afër edhe punimet që po realizohen në SHFMU Dëshmorët e Kabashit në Korishë, një nga objektet e përfshira në projekt.

“Ky investim, që po zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), synon përmirësimin e kushteve për nxënësit, stafin dhe qytetarët si dhe rritjen e kursimit të energjisë sipas standardeve evropiane”, theksoi Totaj./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

