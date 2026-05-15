Fokus

Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se gjatë kësaj jave, në kuadër të kontrolleve në terren, ekipet e saj kanë identifikuar dhe larguar dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren.

Sipas njoftimit, lidhjet ilegale dëmtojnë rrjetin furnizues, shkaktojnë humbje të ujit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në furnizimin e rregullt të konsumatorëve që i kryejnë obligimet e tyre.

Kompania ka bërë të ditur se do të vazhdojë me kontrolle intensive në terren dhe se ndaj shkelësve do të ndërmerren masa në përputhje me ligjin.

“KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ do të vazhdojë kontrollet intensive në teren dhe ndaj të gjithë shkelësve do të ndërmerren masat konform ligjit”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, KRU “Hidroregjioni Jugor” u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe të raportojnë çdo rast të keqpërdorimit të ujit apo lidhjeve ilegale. /Telegrafi/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj
Next article
Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

Më Shumë

Lajme

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit B.P., dhe personit juridik “B. Sh.P.K.”, për shkak të dyshimit të bazuar mirë se kanë...
Lajme

Për vrasjen mizore dhe dinake të 30-vjeçares, gjykata në Prizren e dënon me 15 vjet burgim

Gjykata Themelore në Prizren e ka dënuar të akuzuarin, Sead Halilaj me 15 vjet burgim për kryerjen e veprës penale “Vrasje e rëndë”, të...

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Shtatë nëndegë të PDK-së nga Përdrinia e Prizrenit kërkojnë rikthimin e Fatmir Limajt

Albin Kurti i propozuari i VV-së për kryeministër

Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet

Drini i Bardhë “shpërthen” në Gjonaj, gjashtë gola ndaj Dardanisë

Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

Trepça dhe Bashkimi nisin sonte betejën për titullin e kampionit

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

Diskutohet zbatimi i sistemit elektronik SMIL në Prokuroria Themelore në Prizren

22-vjeçari nga Peja kapet gjatë natës me pistoletë dhe thikë në Prizren

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë në Suharekë

Në Prizren shënohet Dita Botërore e Infermierit

Për herë të parë në Has, nesër mbahet “Enduro Meeting Pashtriku 2026” me motoristët nga mbarë vendi

Lajmet e Fundit