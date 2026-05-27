Arrestohet një person në rrugën Restelicë–Strezimir , policia i gjen thikë dhe sprej

Një person është arrestuar më 26.05.2026 rreth orës 10:30 në rrugën Restelicë – Strezimir, nën dyshimin për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës.

Policia ka bërë të ditur se gjatë kontrollit tek i dyshuari mashkull kosovar janë gjetur dhe konfiskuar një thikë dhe një sprej.

Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.

