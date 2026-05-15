Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

Teatri “Bekim Fehmiu” në Prizren u mbush mbrëmë me art dhe emocione nga performanca e trupës profesionale të baletit “Magnificat” nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Publiku pati mundësinë të shijojë një atmosferë të veçantë artistike gjatë shfaqjes së baletit “Stratagem”, e cila u mirëprit me duartrokitje dhe emocione të shumta.
Performanca e trupës amerikane solli një interpretim dinamik dhe artistik në skenën e Teatri ‘Bekim Fehmiu’, duke tërhequr vëmendjen e dashamirëve të artit dhe kulturës në qytet./PrizrenPress.com/
