Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë

Vëmendja e mbarë Evropës zhvendoset këtë mbrëmje (16 maj) në arenën spektakolare të Wiener Stadthalle në Austri, ku do të mbahet Finalja e Madhe e Eurovision Song Contest 2026. Mes 25 shteteve konkurruese për trofeun e lakmuar, Shqipëria do të ngjitet në skenë e pesta në radhë.
Përfaqësuesi ynë, Alis Kallaçi, me këngën e tij emocionuese “Nân”, pritet të dhurojë sërish një performancë vokale të fuqishme, ashtu siç shkëlqeu në gjysmëfinalen e dytë. Në orët e fundit, “Nân” renditet ndër këngët më të klikuara, duke rritur edhe më tej pritshmëritë për një rezultat të lartë.
Gara e mbrëmjes do të hapet nga Danimarka, për të vijuar me Gjermaninë, Izraelin dhe Belgjikën, para se skena t’i besohet Shqipërisë.
Si ta mbështesim Shqipërinë
Për të kurorëzuar me sukses këtë rrugëtim, mbështetja e diasporës është jetike. Sipas rregullores së festivalit, publiku nuk mund të votojë për përfaqësuesin e shtetit të vet nga brenda atij territori.
Më poshtë janë rregullat dhe udhëzimet kryesore për të votuar për Alisin me kodin 05: VOTO SHQIPËRINË
Koha e votimit
Dritarja e votimit do të hapet pak para se të interpretohet kënga e parë dhe do të qëndrojë e hapur gjatë gjithë performancave. Votimi do të mbyllet plot 40 minuta pas prezantimit të këngës së fundit konkurruese.
Kufiri i votave
Mund të votoni deri në 10 herë nga i njëjti numër.
Votimi nga shtetet pjesëmarrëse
Mbështetësit e Alisit që ndodhen në një nga 35 shtetet pjesëmarrëse të këtij edicioni mund të votojnë përmes telefonit, SMS-së, ose platformës zyrtare esc.vote. Udhëzimet specifike dhe numrat e telefonit do të shfaqen në ekranet e transmetuesve lokalë.
Votimi nga shtetet e tjera
Publiku nga vendet që nuk marrin pjesë në Eurovision mund të votojë online ekskluzivisht në platformën esc.vote. Për këtë kategori, votimi hapet që në mesnatë (sipas orës CEST), mbyllet shkurtimisht para nisjes së spektaklit live dhe rihapet sërish pak para performancës së parë. Votat e “Rest of the World” do të mblidhen dhe llogariten si një set i plotë pikësh shtesë, me të njëjtën peshë si një shtet konkurrues.
Ku ta ndiqni Finalen e Madhe?
Për të gjithë ata që duan të përjetojnë drejtpërdrejt emocionet e finales së Eurovisionit, spektakli do të transmetohet drejtpërdrejtë në RTSH 1 HD, RTSH Muzikë dhe Radio Tirana.
Renditja e shteteve në natën finale:
01. Danimarkë: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
02. Gjermani: Sarah Engels – Fire
03. Izrael: Noam Bettan – Michelle
04. Belgjikë: ESSYLA – Dancing on the Ice
05. Shqipëri: Alis – Nân
06. Greqi: Akylas – Ferto
07. Ukrainë: LELÉKA – Ridnym
08. Australi: Delta Goodrem – Eclipse
09. Serbi: LAVINA – Kraj Mene
10. Maltë: AIDAN – Bella
11. Çeki: Daniel Zizka – CROSSROADS
12. Bullgari: DARA – Bangaranga
13. Kroaci: LELEK – Andromeda
14. Mbretëria e Bashkuar: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
15. Francë: Monroe – Regarde!
16. Moldavi: Satoshi – Viva, Moldova!
17. Finlandë: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
18. Poloni: ALICJA – Pray
19. Lituani: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
20. Suedi: FELICIA – My System
21. Qipro: Antigoni – JALLA
22. Itali: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
23. Norvegji: JONAS LOVV – YA YA YA
24. Rumani: Alexandra C?pit?nescu – Choke Me
25. Austri: COSMÓ – Tanzschein
