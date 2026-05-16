Lajme

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

By admin

Në Malishevë është mbajtur takimi i radhës i Shtabit Komunal për Parandalimin dhe Luftimin e Etheve Hemorragjike, i udhëhequr nga kryetari i shtabit, Amrush Elshani.

Gjatë takimit të djeshëm u raportua për rastet e pickimeve nga rriqrat në territorin e komunës, si dhe u diskutua për përgatitjet dhe organizimin e procesit të spërkatjes së zonave endemike.

“Po ashtu, pjesë e diskutimit ishte edhe repelimi i kafshëve dhe masat parandaluese që po ndërmerren në bashkëpunim me institucionet relevante”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.

“Sipas raportimeve nga terreni, gjendja aktuale paraqitet e qetë dhe stabile”, thuhet më tej.

Shtabi ka publikuar edhe orarin e spërkatjes selektive në zonat e përcaktuara, me qëllim të parandalimit dhe kontrollit të Etheve Hemorragjike Krime-Kongo (EHKK).

Institucionet komunale mbeten të angazhuara në monitorimin e situatës dhe ndërmarrjen e masave preventive për mbrojtjen e shëndetit publik./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë
Next article
Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Më Shumë

Fokus

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, së bashku me zëvendësministren Nora Arapi, kanë vizituar objektin e trashëgimisë kulturore “Ish-Kazerma e qytetit”...
Fokus

Avdyli: Aty ku është Vjosa, është fitorja

Ish-deputeti Haxhi Avdyli ka publikuar një mesazh mbështetës për kandidaten për presidente nga LDK-ja, Vjosa Osmani, duke theksuar përkrahjen e tij ndaj saj.   Përmes një...

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

Përurohen tri ndërtesa sociale me efiçiencë në Prizren për 51 familje

Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë

Junior 06 shpallet kampione e Kosovës në U14 për të katërtin vit radhazi

Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

Eurovision 2026/ Sot gjysmëfinalja e dytë, Alis ngjitet në skenë me “Nan”

Luljeta Veselaj-Gutaj nuk do të kandidojë në zgjedhjet e 7 qershorit

Bashkimi nis serinë finale me humbje ndaj Trepçës

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

Rahoveci përkujton dëshmorët e Anadrinisë

Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

LDK-ja në Prizren prezanton kandidatët për deputetë

Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

Lajmet e Fundit