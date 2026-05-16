Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për sulm ndaj personit zyrtar në fshatin Serbicë e Poshtme të Prizrenit.
Sipas raportit policor, i dyshuari mashkull kosovar fillimisht dyshohet se ka bërë vozitje të rrezikshme me veturën e tij. Pas ndalimit nga policia, ai ka nisur me vrull automjetin në drejtim të zyrtarit policor, por pa e goditur atë.
Gjatë arrestimit, i dyshuari ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
