FokusSport

Liria luan ndeshjen e fundit në shtëpi, pret Suharekën në Prizren

By admin

Liria do të zhvillojë ndeshjen e fundit si vendase në këtë sezon të Raiffeisen Liga e Parë, ku do të përballet me Suharekën.

Takimi luhet sot, me fillim nga orë 16:00, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress.

Në këtë fazë vendimtare të kampionatit, gara për kreun mbetet shumë e ngushtë. Vushtrria kryeson me 69 pikë, ndërsa pas saj renditen Feronikeli 74 dhe Dinamo me nga 68 pikë, si dhe Vëllaznimi me 67 pikë.

Liria mban vendin e 5-të me 65 pikë dhe vazhdon të jetë në garë për objektivat sezonalë, duke synuar një përmbyllje sa më të mirë në dy xhirot e fundit të kampionatit./PrizrenPress.com/

Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren
KQZ miraton fletëvotimin për votim me postë

