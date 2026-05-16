Liria luan ndeshjen e fundit në shtëpi, pret Suharekën në Prizren

Liria do të zhvillojë ndeshjen e fundit si vendase në këtë sezon të Raiffeisen Liga e Parë, ku do të përballet me Suharekën.
Takimi luhet sot, me fillim nga orë 16:00, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress.
Në këtë fazë vendimtare të kampionatit, gara për kreun mbetet shumë e ngushtë. Vushtrria kryeson me 69 pikë, ndërsa pas saj renditen Feronikeli 74 dhe Dinamo me nga 68 pikë, si dhe Vëllaznimi me 67 pikë.
Liria mban vendin e 5-të me 65 pikë dhe vazhdon të jetë në garë për objektivat sezonalë, duke synuar një përmbyllje sa më të mirë në dy xhirot e fundit të kampionatit./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren