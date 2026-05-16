Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

Liria ka shënuar fitore të thellë 4-2 ndaj Suharekës në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë, duke mbajtur gjallë garën për inkuadrim në Superligë.
Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen me kontroll të plotë të lojës dhe kaloi në epërsi në pjesën e parë. Në fraksionin e dytë, Liria rriti ritmin dhe tregoi efikasitet në fazën sulmuese, duke realizuar edhe tre gola të tjerë për ta vendosur përfundimisht sfidën në favor të saj.
Suhareka arriti të shënojë dy herë, por pa mundur të ndryshojë fatin e takimit, ndërsa Liria administroi rezultatin deri në fund, duke siguruar një fitore të rëndësishme në garën e ngushtë për kreun e tabelës./PrizrenPress.com/
