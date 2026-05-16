FokusSport

Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

By admin

Liria ka shënuar fitore të thellë 4-2 ndaj Suharekës në kuadër të Raiffeisen Liga e Parë, duke mbajtur gjallë garën për inkuadrim në Superligë.

Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen me kontroll të plotë të lojës dhe kaloi në epërsi në pjesën e parë. Në fraksionin e dytë, Liria rriti ritmin dhe tregoi efikasitet në fazën sulmuese, duke realizuar edhe tre gola të tjerë për ta vendosur përfundimisht sfidën në favor të saj.

Suhareka arriti të shënojë dy herë, por pa mundur të ndryshojë fatin e takimit, ndërsa Liria administroi rezultatin deri në fund, duke siguruar një fitore të rëndësishme në garën e ngushtë për kreun e tabelës./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0
Next article
LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Më Shumë

Lajme

27 vjet nga zhdukja e Ukshin Hotit, Haxhiu: E vërteta për të është detyrim

Sot janë mbushur 27 vjet nga zhdukja me forcë e prof. Ukshin Hotit, intelektualit, mendimtarit politik dhe veprimtarit të çështjes kombëtare. Ushtruesja e detyrës së...
Fokus

Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Kandidati i Partia Demokratike e Kosovës për kryeministër, Bedri Hamza, së bashku me kryetarin e degës së PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, kanë zhvilluar...

Gjuan me armë zjarri në aheng, arrestohet i dyshuari në Prizren

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

Selmanaj tërhiqet nga kandidatura për deputet, mbetet në krye të LDK-së në Prizren

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Kuvendari i PDK-së në Prizren, Tarashaj: Limaj duhet të rikthehet në PDK

Totaj për rastin e Nait Hasanit: Në listën përfundimtare janë përfshirë edhe emra që s’janë propozuar nga dega e PDK

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Totaj me bashkëpunëtorë vizitoi fermerin Isen Islamaj

Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë

Liria luan ndeshjen e fundit në shtëpi, pret Suharekën në Prizren

Lajmet e Fundit