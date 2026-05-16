LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Lëvizja Vetëvendosje – Qendra në Prizren ka organizuar një tubim me gra dhe vajza, ku morën pjesë përfaqësuese dhe kandidatë të kësaj partie.
Në këtë aktivitet ishin të pranishme Albulena Haxhiu, ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Saranda Bogujevci, si dhe kandidatët për deputetë Arbër Rexhaj, Nora Arapi Krasniqi dhe Mytaher Haskuka.
Sipas LVV-së në Prizren, tubimi u karakterizua nga mbështetja e grave dhe vajzave për këtë subjekt politik.
“Faleminderit të gjitha grave dhe vajzave për pjesëmarrjen dhe mbështetjen e jashtëzakonshme për Lëvizjen VETËVENDOSJE!”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
