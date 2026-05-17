Trepça fiton dramën në Prizren, një fitore larg titullit kampion

Trepça ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Bashkimi me rezultat 80:84 në palestrën “Sezai Surroi”, duke krijuar epërsi 3:0 në serinë finale të “Play-off”-it në ProCredit Superligë.

Finalja e tretë u zhvillua në atmosferë fantastike dhe solli dramë deri në sekondat e fundit, raporton PrizrenPress.

Trepça e mbylli pjesën e parë me dhjetë pikë epërsi, por Bashkimi reagoi fuqishëm në pjesën e dytë dhe arriti të kalojë në avantazh gjatë çerekut të fundit. Megjithatë, mitrovicasit u rikthyen në momentet vendimtare dhe siguruan fitoren e tretë në seri.

Më efikasi te Trepça ishte Kenneth Hasbrouck me 22 pikë, ndërsa paraqitje të mirë pati edhe Dardan Kapiti me 14 pikë e 9 kërcime.

Te Bashkimi u dalluan Shannon Shorter me 25 pikë e 5 kërcime dhe Jalen Riley me 22 pikë.

Ndeshja e katërt e serisë finale zhvillohet sërish në Prizren, ku Bashkimi do të kërkojë fitoren e parë për të mbetur në garë, ndërsa Trepça synon ta mbyllë serinë dhe të shpallet kampione e Kosovës./PrizrenPress.com/

