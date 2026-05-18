Gjendet e mitura e raportuar e zhdukur në Prizren

Një vajzë e mitur që ishte raportuar e zhdukur në Prizren është lokalizuar nga Policia pas ndërhyrjes së shpejtë të hetuesve.
Burime të afërta me rastin bëjnë të ditur se menjëherë pas pranimit të informacionit për zhdukjen e të miturës, njësitet e hetimeve për të mitur në Prizren kanë nisur kërkimet intensive në terren.
Pas disa orësh angazhim, Policia ka arritur ta lokalizojë vendndodhjen e vajzës, e cila fillimisht është shoqëruar në Stacion Policor për procedurat e nevojshme…/sinjali
