Lajme

Në Malishevë fillon dezinsektimi i zonave endemike për parandalimin e EHKK-së

By admin

Në kuadër të masave për luftimin dhe parandalimin e Etheve Hemorragjike Krime Kongo (EHKK), ka nisur zyrtarisht fushata e dezinsektimit të zonave endemike në Komunën e Malishevës. Ky proces synon parandalimin e kontaktit me rriqra, të cilët janë bartësit kryesorë të virusit të EHKK.

 

Për të parë mbarëvajtjen e punimeve në terren, procesin e ka vizituar kryetari i komunës, Ekrem Kastrati, i shoqëruar nga zyrtarët e shtabit emergjent. Kastrati vlerësoi punën e të gjithëve që janë të angazhuar dhe theksoi rëndësinë e zbatimit të Strategjisë Nacionale për parandalimin e EHKK-së.

“Jemi të përkushtuar maksimalisht për ruajtjen e shëndetit të qytetarëve tanë. Falënderoj të gjithë ata që janë të angazhuar në këto fushata dhe u bëj thirrje banorëve që të vazhdojnë të zbatojnë masat mbrojtëse me kujdes të shtuar”, u shpreh Kastrati.

Dezinsektimi është vetëm një nga hallkat e planit operativ, apo strategjisë nacionale për luftimin dhe parandalimin e EHKK. Paraprakisht janë zhvilluar edhe fushatë e gjerë e vetëdijesimit, pastaj repelimi i kafshëve dhe në vazhdimësi bëhet trajtimi i rasteve të thumbimeve nga rriqrat.

Shtabi komunal për menaxhimin e situatës me EHKK, ju bën thirrje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjeve në natyrë dhe të lajmërohen menjëherë në qendrat mjekësore në rast të pickimeve nga rriqrat./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”
Next article
KKSB në Prizren miraton draft-planin e punës për vitin 2026

Më Shumë

Fokus

Incident afër mesnatës në Prizren – 15-vjeçarja pështyn dhe godet me shqelm zyrtarin policor

Një 15-vjeçare është dërguar për 24 orë në mbajtje pasi dyshohet për sulm ndaj një zyrtari policor në Prizren. E dyshuara është arrestuar pak para...
Lajme

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Nait Hasani ka konfirmuar se do të jetë në listën e PDK-së në zgjedhjet e 7 qershorit. Hasani tha për Insajderin se do të garojë...

Prizren/ Nëna e raporton të zhdukur vajzën e saj

Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Lirisë i duhet vetëm fitorja për “playoff”-in e Superligës

Avdyli: Aty ku është Vjosa, është fitorja

KQZ miraton fletëvotimin për votim me postë

Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë

Persona të maskuar vjedhin rreth 15 mijë euro e thyejnë kamerat e sigurisë në një depo në Dragash

Një dekadë nga pranimi në FIFA

Kurti në Mushtisht të Suharekës: Pensionet i gjetëm 90 euro, sot janë 150 euro

Selmanaj tërhiqet nga kandidatura për deputet, mbetet në krye të LDK-së në Prizren

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Eurovision 2026/ Sot gjysmëfinalja e dytë, Alis ngjitet në skenë me “Nan”

Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Lajmet e Fundit