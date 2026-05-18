KKSB në Prizren miraton draft-planin e punës për vitin 2026

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi në Prizren, i kryesuar nga kryetari i komunës, Shaqir Totaj, ka mbajtur mbledhjen e radhës në sallën e Kuvendit Komunal, në objektin e njohur si “Shtëpia e Bardhë”.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, gjatë takimit është shqyrtuar dhe miratuar Draft-Plani i punës së KKSB-së për vitin 2026.
“Gjatë këtij takimi, u shqyrtua dhe miratua Draft-Plani i punës së KKSB-së për vitin 2026; u bë vlerësimi i përgjithshëm i gjendjes së sigurisë në territorin e Komunës së Prizrenit – raport nga Policia e Kosovës për periudhën Janar-Prill 2026 si dhe kishte rekomandime dhe sugjerime nga anëtarët e KKSB-së për organet gjegjëse”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren