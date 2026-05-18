KultureLajme

Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec

By admin

Artisti Destan Gashi është vlerësuar me çmimin “Artisti i Vitit 2026”, në një aktivitet të organizuar në Zoçishtë, ku u hap edhe ekspozita e tij me skulptura.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i cili ka vlerësuar lart veprimtarinë artistike dhe kontributin e Gashit në promovimin e artit shqiptar jashtë vendit.

“Destan Gashi përfaqëson artistin që punon me këmbëngulje për të realizuar idetë e tij artistike në përsosmëri. Kontributi i tij shumëvjeçar jashtë vendit e ka bërë të njohur atë në qarqet artistike evropiane e më gjerë”, ka shkruar Latifi.

Ai ka theksuar se ekspozita e hapur në shtëpinë e artistit në Zoçishtë pasqyron qasjen autentike dhe shpirtin krijues të tij.

“Hapja e ekspozitës me skulptura në shtëpinë e tij në Zoçishtë sikur synon të pasqyrojë shpirtin e tij artistik në një formë tjetër, jo me shkëlqim, jo me pompozitet dhe jo me bujë të madhe”, thuhet në njoftim.

Sipas Latifit, artistë të tillë përfaqësojnë vlerë për komunën dhe komunitetin artistik.

“Pasja e një vlere të tillë i bën nder komunës dhe komunitetit artistik të Rahovecit”, ka theksuar ai.

Me këtë rast, Destan Gashit iu nda çmimi “Artisti i Vitit 2026”, me motivacionin: “Për talentin, përkushtimin dhe shpirtin krijues, për punën e palodhshme, për rolin e madh në promovimin e vlerave artistike në arenën botërore dhe për afirmimin e vlerave kulturore shqiptare në botë”./PrizrenPress.com/

DKA në Prizren mban takim me drejtorët e shkollave, në fokus siguria dhe digjitalizimi

Me ftesë të drejtoreshës së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, është mbajtur një takim pune me drejtorët e institucioneve arsimore të Komunës së...
Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Kandidati i LDK-së për kryeministër, Lumir Abdixhiku, ka zhvilluar sot biseda me qytëtarë në Suharekë. Përmes platformës “Hajde Folim”, Abdixhiku tha se përmes kësaj platforme...

Për vrasjen mizore dhe dinake të 30-vjeçares, gjykata në Prizren e dënon me 15 vjet burgim

Mohimi i barazisë gjuhësore dhe çështja shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Nis edicioni jubilar i festivalit “Anadrinia Jehon” në Rahovec

Gjykata Kushtetuese: Zvarritja 11-vjeçare e rastit në Prizren shkeli të drejtat e qytetarit

Haxhiu: Masakra e Korishës, një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë

Gjuan me armë zjarri në aheng, arrestohet i dyshuari në Prizren

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

Selmanaj tërhiqet nga kandidatura për deputet, mbetet në krye të LDK-së në Prizren

Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

Arrestohen tre persona në Suharekë, dyshohen për rrëmbim dhe sulm ndaj dy personave

Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

Diskutohet zbatimi i sistemit elektronik SMIL në Prokuroria Themelore në Prizren

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

