DKA në Prizren diskuton me Ambasadën turke për bashkëpunim në arsim

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, së bashku me zyrtarin Ferdi Kovaç, kanë pritur në takim këshilltarin për Arsim në Ambasadën e Republikës së Turqisë në Prishtinë, Veysel Erdem.

Veselaj-Gutaj ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit në funksion të ngritjes së cilësisë në arsim përmes mbështetjes konkrete.

“Temë e diskutimit ishte forcimi i urave të bashkëpunimit me qëllim ngritjen e cilësisë së arsimit përmes mbështetjes konkrete”, ka njoftuar ajo.

Veselaj-Gutaj ka shprehur falënderim për vizitën dhe bashkëpunimin me përfaqësuesit e Ambasadës së Turqisë në Kosovë.

“Në emër të Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Prizrenit, i shpreh falënderimet e mia për vizitën dhe bashkëpunimin”, tha ajo./PrizrenPress.com/

Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec
Kosova garon në turneun e YDF-së

