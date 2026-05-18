Sport

Kosova garon në turneun e YDF-së

By admin

Kosova me grupmoshën U14 në të dyja konkurrencat, ka marrë pjesë në turneun e FIBA YDF-së.

Turneu është mbajtur nga 13 deri më 17 maj në Bukuresht të Rumanisë, raporton PrizrenPress.

Pjesë e këtij turneu të rëndësishëm ndërkombëtar janë pesë shtete në dy dyja konkurrencat: Kosova, Maqedonia e Veriut, Rumania, Bullgaria dhe Turqia.

Projekti nga FIBA ndihmon në zhvillimin e talenteve për të ardhmen, derisa basketbollistët e basketbollistet fitojnë përvojë për të ardhmen.

FBK dhe FIBA YDF kanë bashkëpunim që nga viti 2016, bashkëpunim ky që ka ndihmuar në zbulimin e talenteve të rinj, edukimin e trajnerëve dhe ngritjen profesionale të lojtarëve/eve.

Rezultatet

13 maj
Kosova (F)-Turqia (F) 22:84
Kosova (M)-Turqia (M) 47:115

15 maj
Rumania (F)-Kosova(F) 91:46
Rumania (M)-Kosova (M) 94:25

16 maj
Kosova (F)-Bullgaria (F) 23:69
Kosova (M)-Bullgaria (M) 36:87

17 maj
Maqedonia Veriore (F)-Kosova (F) 53:41
Maqedonia Veriore (M)-Maqedonia Veriore (M) 70:47

/PrizrenPress.com/

DKA në Prizren diskuton me Ambasadën turke për bashkëpunim në arsim

Bashkimi dhe Trepça sonte në Prizren, vazhdon beteja për titullin kampion

Seria finale e “Play-off”-it në ProCredit Superligë vazhdon sonte në Prizren, ku Bashkimi pret Trepçën në ndeshjen e tretë të finales. Takimi zhvillohet në palestrën...
Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Kandidati i Partia Demokratike e Kosovës për kryeministër, Bedri Hamza, së bashku me kryetarin e degës së PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, kanë zhvilluar...

Haxhiu: Masakra e Korishës, një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë

Trepça – Bashkimi, sonte gjysmëfinalja e dytë në “Minatori”

Nis edicioni jubilar i festivalit “Anadrinia Jehon” në Rahovec

Triumf kuqezi në Vjenë, Alis kualifikon Shqipërinë në Finalen e Madhe të Eurovizion 2026

Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

KF Policia e Kosovës shpallet kampion i Ligës së Parë, siguron pjesëmarrjen në Superligë

Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

27 vjet nga barbaria serbe ndaj shqiptarëve në Korishë

Bullgaria fiton Eurovisionin, Alis u rendit i 13-ti

Prizren/ Nëna e raporton të zhdukur vajzën e saj

Zafir Berisha nuk është kandidat në këto zgjedhje, parashikon zgjedhje të reja pas tre muajsh

Kurti: Teoritë politike të Ukshin Hotit kanë vlerë universale

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

