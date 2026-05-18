Kulture

Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

By admin

Në kuadër të aktiviteteve për Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, në Muzeun e Hidroelektranës të Prizrenit është promovuar libri “Arti i Udhërrëfimit”, i cili tashmë është përkthyer edhe në gjuhën shqipe.

Në promovim mori pjesë ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, e cila tha se libri, i përgatitur nga Federata Evropiane e Guidave Turistike, sjell praktika bashkëkohore për interpretimin e trashëgimisë kulturore dhe fuqizimin e guidave turistike si ambasadorë të kulturës.

Bogujevci theksoi se Muzeu i Hidroelektranës, i funksionalizuar për publikun nga Ministria e Kulturës, po shndërrohet në një hapësirë të rëndësishme edukimi dhe promovimi të trashëgimisë kulturore.

“Muzeu i Hidroelektranës, i funksionalizuar për publikun nga Ministria e Kulturës, po shndërrohet në një hapësirë të rëndësishme edukimi dhe promovimi të trashëgimisë kulturore”, ka deklaruar ajo./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kosova garon në turneun e YDF-së

Më Shumë

Kulture

Trupa amerikane “Magnificat” mahnit publikun prizrenas me baletin “Stratagem”

Teatri “Bekim Fehmiu” në Prizren u mbush mbrëmë me art dhe emocione nga performanca e trupës profesionale të baletit “Magnificat” nga Shtetet e Bashkuara...
Fokus

DKA në Prizren mban takim me drejtorët e shkollave, në fokus siguria dhe digjitalizimi

Me ftesë të drejtoreshës së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, është mbajtur një takim pune me drejtorët e institucioneve arsimore të Komunës së...

Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Në Malishevë fillon dezinsektimi i zonave endemike për parandalimin e EHKK-së

Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

Mot i paqëndrueshëm të shtunën, por me temperatura të këndshme pranverore

Triumf kuqezi në Vjenë, Alis kualifikon Shqipërinë në Finalen e Madhe të Eurovizion 2026

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, një me fatalitet

AAK-ja zgjedh kryesinë e re në Prizren

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Një dekadë nga pranimi në FIFA

Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

Policia kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për arrestimin e Kujtim Koqit nga Prizreni

Për vrasjen mizore dhe dinake të 30-vjeçares, gjykata në Prizren e dënon me 15 vjet burgim

Lajmet e Fundit