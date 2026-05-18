Në Muzeun e Hidroelektranës në Prizren promovohet libri “Arti i Udhërrëfimit”

Në kuadër të aktiviteteve për Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, në Muzeun e Hidroelektranës të Prizrenit është promovuar libri “Arti i Udhërrëfimit”, i cili tashmë është përkthyer edhe në gjuhën shqipe.
Në promovim mori pjesë ministrja në detyrë e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, e cila tha se libri, i përgatitur nga Federata Evropiane e Guidave Turistike, sjell praktika bashkëkohore për interpretimin e trashëgimisë kulturore dhe fuqizimin e guidave turistike si ambasadorë të kulturës.
Bogujevci theksoi se Muzeu i Hidroelektranës, i funksionalizuar për publikun nga Ministria e Kulturës, po shndërrohet në një hapësirë të rëndësishme edukimi dhe promovimi të trashëgimisë kulturore.
