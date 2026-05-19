Sejdi Bellanica, kryetar i AAK-së në Prizren, është kandidat për deputet

Kryetari i Degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, Sejdi Bellanica, ka njoftuar se është kandidat për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë.
Ai ka theksuar se kandidimi i tij vjen me përgjegjësi dhe besim në vizionin për një Kosovë më të zhvilluar dhe më dinjitoze.
“Me përgjegjësi të plotë dhe besim në vizionin për një Kosovë më të zhvilluar, më të drejtë dhe më dinjitoze, ju njoftoj se jam kandidat për deputet të Parlamentit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – Dega në Prizren”, ka deklaruar Bellanica, raporton PrizrenPress.
Ai ka shtuar se përvoja e tij shumëvjeçare në arsim, jetën publike dhe strukturat e AAK-së e motivon për përfaqësim institucional.
“Pas shumë vitesh angazhimi në arsim, jetë publike dhe strukturat e AAK-së, besoj se ka ardhur koha që përvoja, përkushtimi dhe zëri ynë qytetar të përfaqësohen fuqishëm në institucionet e vendit”, shtoi ai.
Bellanica, i cili është edhe kryetar i Degës së AAK-së në Prizren, ka theksuar se do të vazhdojë të punojë afër qytetarëve dhe në shërbim të interesit të përgjithshëm.
“Si kryetar i Degës së AAK-së në Prizren, do të vazhdoj të punoj me ndershmëri, afër qytetarëve dhe në shërbim të interesit të përgjithshëm”, ka theksuar ai.
Në fund, ai ka ftuar qytetarët që t’i bashkohen këtij rrugëtimi politik.
“Ftoj të gjithë miqtë, bashkëpunëtorët dhe qytetarët që të bashkohemi në këtë rrugëtim për një të ardhme më të mirë për Kosovën. Për një Kosovë me dinjitet!”, ka përfunduar Bellanica./PrizrenPress.com/
