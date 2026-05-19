Lajme

Totaj pret ambasadorin slloven, diskutohen projektet në arsim dhe zhvillim ekonomik

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur ambasadorin e Slovenia në Kosovë, Borut Blaj, i shoqëruar nga Milena Radenkovi?.

Sipas tij, gjatë takimit është diskutuar për projektin “Naše Pravice” (“Të Drejtat Tona”), i cili po zbatohet nga IPEDU dhe që synon promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe avancimin e edukimit në shkolla.

“Gjatë bisedës vlerësuam bashkëpunimin e deritanishëm dhe shqyrtuam mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe partnerëve sllovenë në fushën e arsimit, me theks të veçantë në aktivitetet dhe programet për nxënësit dhe shkollat e komunës sonë”, ka deklaruar Totaj, raporton PrizrenPress.

Në takim është diskutuar edhe për mundësitë e bashkëpunimit në fushën e zhvillimit ekonomik, me fokus në shkëmbimin dhe lidhjen e bizneseve nga Kosova dhe Sllovenia.

“Po ashtu, pjesë e diskutimit ishte edhe gjetja e mundësive për bashkëpunim në fushën e zhvillimit ekonomik, duke pasur parasysh shkëmbimin dhe lidhjen e biznesmenëve nga të dyja shtetet”, ka theksuar Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sejdi Bellanica, kryetar i AAK-së në Prizren, është kandidat për deputet
Next article
`Prizren Fest` përfaqëson Kosovën në EFA

Më Shumë

Fokus

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Lëvizja Vetëvendosje - Qendra në Prizren ka organizuar një tubim me gra dhe vajza, ku morën pjesë përfaqësuese dhe kandidatë të kësaj partie. Në këtë...
Lajme

27 vjet nga barbaria serbe ndaj shqiptarëve në Korishë

Sot mbushen 27 vjet nga “Dita e Martirëve” në Korishë, e njohur ndryshe si masakra e tmerrshme nga ushtria dhe policia serbe mbi popullsinë...

Avdyli: Aty ku është Vjosa, është fitorja

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

`Prizren Fest` përfaqëson Kosovën në EFA

Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Selmanaj tërhiqet nga kandidatura për deputet, mbetet në krye të LDK-së në Prizren

Diskutohet zbatimi i sistemit elektronik SMIL në Prokuroria Themelore në Prizren

Triumf kuqezi në Vjenë, Alis kualifikon Shqipërinë në Finalen e Madhe të Eurovizion 2026

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Totaj pret përfaqësuesit e EBRD-së, diskutohet projekti 5 milionë euro për efiçencë energjetike në Prizren

27 vjet nga zhdukja e Ukshin Hotit, Haxhiu: E vërteta për të është detyrim

Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

Në Prizren përmbyllet edicioni i tretë i “Akademisë së Juristëve të Rinj”

Për vrasjen mizore dhe dinake të 30-vjeçares, gjykata në Prizren e dënon me 15 vjet burgim

Lajmet e Fundit