Fokus

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

By admin

Në Malishevë është mbajtur konsultim publik me qytetarë për projektin “Ndërtimi i shtigjeve përgjatë lumit Mirusha”, i cili synon zhvillimin e infrastrukturës rekreative dhe turistike përgjatë lumit.

“Ky projekt është planifikuar të realizohet me financim nga buxheti i Komunës së Malishevës dhe përmes aplikimit për mbështetje nga donatorët dhe programet zhvillimore”, tha drejtori i Urbanizmit, Avdi Moria, raporton PrizrenPress.

Ai theksoi se projekti konsiderohet ndër më të rëndësishmit për infrastrukturën dhe mjedisin në komunë.

“Ky projekt është ndër projektet më kapitale infrastrukturore dhe të mjedisit pas projektit të parkingut nëntokësor dhe sheshit të qytetit”, u shpreh Moria.

Sipas prezantimit, projekti parasheh ndërtimin e shtigjeve për ecje dhe çiklizëm, gjelbërim, ndriçim publik dhe krijimin e hapësirave moderne për qytetarët përgjatë lumit Mirusha.

“Projekti ‘Ndërtimi i shtigjeve përgjatë lumit Mirusha’ është në përputhje me PZHK-në. Projekti përfshin shtigjet e lumit nga ura e qytetit deri te ura e transitit në gjatësi 690 m”, thuhet në njoftim.

Në konsultim publik, qytetarët dhe palët e interesit kontribuuan me diskutime, pyetje dhe ide për projektin, ndërsa ekipi profesional iu përgjigj interesimeve të pjesëmarrësve.

Sipas komunës, projekti pritet të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimin urban, turistik dhe mjedisor të qytetit./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
`Prizren Fest` përfaqëson Kosovën në EFA
Next article
Shkurte Fejza takon ish-presidentin Clinton: Mirënjohje nga zemra në emër të popullit të Kosovës

Më Shumë

Fokus

Kurti në Mushtisht të Suharekës: Pensionet i gjetëm 90 euro, sot janë 150 euro

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë një vizite në Mushtisht të Suharekës ka zhvilluar një takim me pensionistët në konakun e tyre, ku ka...
Fokus

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Lëvizja Vetëvendosje - Qendra në Prizren ka organizuar një tubim me gra dhe vajza, ku morën pjesë përfaqësuese dhe kandidatë të kësaj partie. Në këtë...

Trepça – Bashkimi, sonte gjysmëfinalja e dytë në “Minatori”

Gjuan me armë zjarri në aheng, arrestohet i dyshuari në Prizren

Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë

Prizren/ Nëna e raporton të zhdukur vajzën e saj

KQZ miraton fletëvotimin për votim me postë

Një dekadë nga pranimi në FIFA

Kosova garon në turneun e YDF-së

AAK-ja zgjedh kryesinë e re në Prizren

Destan Gashi shpallet “Artisti i Vitit 2026” në Rahovec

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Liria vazhdon luftën për Superligë, shkatërron Suharekën në Prizren

Totaj për rastin e Nait Hasanit: Në listën përfundimtare janë përfshirë edhe emra që s’janë propozuar nga dega e PDK

Nën kërcënimin e armës hajnat grabisin dy të moshuar në Malishevë

Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Lajmet e Fundit