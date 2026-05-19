Shkurte Fejza takon ish-presidentin Clinton: Mirënjohje nga zemra në emër të popullit të Kosovës

Këngëtarja e njohur shqiptare Shkurte Fejza ka takuar në SHBA ish-presidentin Bill Clinton.

Lajmin e ka bërë me dije vet këngëtarja në rrjetet sociale.

Shkurte Fejza ka thënë se ky takim ishte një moment falënderimi dhe mirënjohjeje të thellë për gjithçka që ish-presidenti Clinton ka bërë për Kosovën.

“Në emrin tim dhe në emër të gjithë atyre që e bartin Kosovën në zemër, dje në Shtetet e Bashkuara pata nderin e veçantë të takoj Presidentin Bill Clinton. Ky takim ishte më shumë se simbolik. Ishte një moment falënderimi dhe mirënjohjeje të thellë për gjithçka që presidenti Clinton ka bërë për Kosovën, për vendimin historik, për guximin moral dhe për qëndrimin e palëkundur në anën e së drejtës, në ditët më të errëta të popullit tonë. Pa atë angazhim vendimtar, liria jonë do të kishte një histori tjetër. Një falënderim i veçantë shkon edhe për shqiptarët e Amerikës, shqiptaro-amerikanët, zemra e gjallë e shqiptarizmës, zëri ynë i palëkundur në kohë rreziku dhe shtylla e fuqishme e miqësisë së përhershme mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Liria e Kosovës mban edhe emrin e ndërgjegjes amerikane, dhe ky emër do të kujtohet përjetë me mirënjohje dhe nder”, ka shkruar në “Facebook” këngëtarja Shkurte Fejza.

Prizren/ Nëna e raporton të zhdukur vajzën e saj

Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua në Prizren ka raportuar në polici se vajza e saj është larguar nga shtëpia dhe familja...
"Nuk është lajmëruar qe dy ditë" – zhduket 24-vjeçarja nga Prizreni, bashkëshorti kërkon ndihmën e policisë

Një rast i zhdukjes së një të reje po hetohet në Prizren, pasi B. D. rreth 24 vjeç është larguar nga shtëpia dhe nuk...

KF Policia e Kosovës shpallet kampion i Ligës së Parë, siguron pjesëmarrjen në Superligë

Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Kurti përkujton viktimat e masakrës së Korishës

Totaj pret ambasadorin slloven, diskutohen projektet në arsim dhe zhvillim ekonomik

Selmanaj tërhiqet nga kandidatura për deputet, mbetet në krye të LDK-së në Prizren

Haradinaj qëndron në Lugishtë të Hasit, viziton teqen e Shejh Xhemajliut

Haxhiu: Masakra e Korishës, një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë

KQZ miraton fletëvotimin për votim me postë

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Përurohen tri ndërtesa sociale me efiçiencë në Prizren për 51 familje

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Nën kërcënimin e armës hajnat grabisin dy të moshuar në Malishevë

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Bashkimi synon rikthimin në seri ndaj Trepçës, kërkon mbështetjen e tifozëve në Prizren

