Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve me prezantimin e rikonceptimit të ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Në ambientet e Hamamit të Gazi Mehmet Pashës në Prizren, mbrëmë u shënua 18 Maji – Dita Ndërkombëtare e Muzeve, përmes një ngjarjeje kulturore dhe institucionale kushtuar prezantimit të procesit të rikonceptimit të ekspozitës së Kompleksit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues institucionalë, studiues, historianë, profesionistë të trashëgimisë kulturore dhe mysafirë të shumtë, ku u prezantua vizioni i ri muzeologjik dhe konceptual për një nga asetet më të rëndësishme të kujtesës historike dhe identitetit kombëtar shqiptar.
Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, theksoi se rikonceptimi i ekspozitës synon ta bëjë më të qartë, më të strukturuar dhe më të qasshme për publikun periudhën historike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
“Ekspozitat muzeale nuk janë vetëm hapësira ku ruhen objekte historike, por vende ku ndërtohet komunikimi ndërmjet historisë dhe publikut. Ky proces nuk nënkupton ndryshim të kujtesës sonë historike, por mënyrën se si ajo interpretohet dhe prezantohet përmes metodologjive bashkëkohore muzeale”, u shpreh Hoxha, raporton PrizrenPress.
Ai vlerësoi përkushtimin institucional dhe profesional të të gjithë akterëve të përfshirë, duke e cilësuar projektin si një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të prezantimit muzeal dhe afrimit të trashëgimisë kulturore me publikun.
Zëvendësministrja e Kulturës dhe Turizmit, Nora Arapi Krasniqi, tha se investimi në institucionet muzeale është thelbësor për ruajtjen dhe interpretimin e historisë kombëtare.
“Ruajtja e trashëgimisë kulturore nuk lidhet vetëm me konservimin fizik të objekteve dhe monumenteve, por edhe me mënyrën se si ne ua përcjellim historinë brezave të rinj. Rikonceptimi i ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një qasjeje më moderne, gjithëpërfshirëse dhe profesionale të prezantimit muzeal”, deklaroi ajo.
Në kuadër të programit u prezantua edhe koncepti i ri i ekspozitës nga Prof. Dr. Durim Avdullahu, i cili shpalosi strukturën kuratoriale, qasjen shkencore dhe metodologjinë e narrativës së re muzeale, të ndërtuar mbi parimet e interpretimit bashkëkohor muzeologjik.
Pas pjesës zyrtare, të pranishmit vizituan ekspozitën “Qilimat e krahinave etnografike shqiptare”, të hapur në ambientet e restauruara të Hamamit, ku u prezantuan vlera të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore dhe etnografike shqiptare./PrizrenPress.com/
