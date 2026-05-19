Lajme

PDK në Prizren mban takim mobilizues në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit

By admin

Dega e Partia Demokratike e Kosovës në Prizren ka mbajtur një takim mobilizues me struktura të partisë, aktivistë dhe kandidatë për deputetë.

Kryetari i degës së PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se takimi është karakterizuar nga një atmosferë mobilizuese dhe përgatitje për zgjedhjet e 7 Qershorit.

“Atmosferë mobilizuese në takimin e sotëm të Degës së PDK-së në Prizren, me praninë e kandidatëve tanë për deputetë, strukturave të degës dhe aktivistëve të palodhur”, tha ai, raporton PrizrenPress.

Sipas tij, partia po dëshmon organizim dhe përkushtim në procesin zgjedhor.

“Bashkërisht po dëshmojmë fuqinë, organizimin dhe përkushtimin me të cilin Partia Demokratike e Kosovës po përgatitet për zgjedhjet e 7 Qershorit”, ka deklaruar Totaj.

Ai ka shtuar se Prizreni mbetet një bazë e rëndësishme e partisë dhe se me unitet dhe mbështetje qytetare, PDK po synon sukses në zgjedhje.

“Prizreni mbetet bastion i vizionit, punës dhe angazhimit për një të ardhme më të mirë për qytetarët si dhe me unitet e mbështetje të fuqishme qytetare, PDK-ja po ecën sigurt drejt suksesit”, ka shtuar Totaj./PrizrenPress.com/

