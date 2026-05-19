Fokus

Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

By admin

Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ardian Gjini, ka zhvilluar takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren, në kuadër të aktiviteteve dhe përgatitjeve për zgjedhjet e 7 qershorit.

Gjini ka bërë të ditur se fillimisht, së bashku me strukturat e degës së Aleancës në Prizren, kanë koordinuar hapat organizativë dhe aktivitetet zgjedhore, ndërsa më pas kanë zhvilluar takime të drejtpërdrejta me qytetarët në Shadërvan.

“Sot takimet tona me qytetarët i vazhduam në Prizrenin e historisë dhe traditës. Bashkë me kolegët e degës së Aleancës në këtë komunë, koordinuam hapat dhe përgatitjet konkrete për 7 qershorin”, ka njoftuar Gjini, raporton PrizrenPress.

Ai ka theksuar se gjatë takimeve me qytetarët është prezantuar programi për zhvillimin e vendit.

“Derisa pastaj në Shadërvan, vazhduam me takime të drejtpërdrejta me qytetarët për të shpalosur planin tonë për zhvillimin e vendit”, ka shtuar ai.

Sipas Gjinit, aktivitetet në Prizren janë përmbyllur me një takim me të rinjtë, ku është diskutuar për perspektivën dhe mundësitë për gjeneratat e reja në Kosovë.

“Diskutuam për të ardhmen, për hapësirat që duhet t’i krijojmë së bashku dhe për një Kosovë që nuk i përcjell të rinjtë e saj, por i mban fort, duke u dhënë mundësi zhvillimi në çdo sektor”, ka deklaruar ai.

Në fund, Gjini ka falënderuar qytetarët e Prizrenit për mbështetjen dhe mikpritjen.

“Faleminderit Prizren për mikpritjen dhe frymëzimin!”, ka përfunduar ai./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Posta e Kosovës dhe Komuna e Mamushës dakordohen për thellimin e bashkëpunimit

Më Shumë

Fokus

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Muzeve me prezantimin e rikonceptimit të ekspozitës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Në ambientet e Hamamit të Gazi Mehmet Pashës në Prizren, mbrëmë u shënua 18 Maji – Dita Ndërkombëtare e Muzeve, përmes një ngjarjeje kulturore...
Lajme

Gjendet 24-vjeçarja nga Prizreni që ishte raportuar e zhdukur

Është gjetur vajza 24-vjeçare nga Prizreni, e cila ishte raportuar e zhdukur pasi ishte larguar nga shtëpia pa njoftim. Sipas burimeve, ajo është gjetur më...

Bullgaria fiton Eurovisionin, Alis u rendit i 13-ti

Të rinjtë e Lirisë “shkatërrojnë” Albionët me rezultat të thellë 10:0

PDK në Prizren mban takim mobilizues në prag të zgjedhjeve të 7 qershorit

Prizreni përkujton 27-vjetorin e masakrës së Korishës

Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Kurti: Teoritë politike të Ukshin Hotit kanë vlerë universale

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Arrestohen tre persona në Suharekë, dyshohen për rrëmbim dhe sulm ndaj dy personave

Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Nën kërcënimin e armës hajnat grabisin dy të moshuar në Malishevë

Tetë vjet pa Kujtim Paçakun

Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

Lajmet e Fundit