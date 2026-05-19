Ardian Gjini zhvillon takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren

Kandidati i AAK-së për kryeministër, Ardian Gjini, ka zhvilluar takime me qytetarë dhe të rinj në Prizren, në kuadër të aktiviteteve dhe përgatitjeve për zgjedhjet e 7 qershorit.
Gjini ka bërë të ditur se fillimisht, së bashku me strukturat e degës së Aleancës në Prizren, kanë koordinuar hapat organizativë dhe aktivitetet zgjedhore, ndërsa më pas kanë zhvilluar takime të drejtpërdrejta me qytetarët në Shadërvan.
“Sot takimet tona me qytetarët i vazhduam në Prizrenin e historisë dhe traditës. Bashkë me kolegët e degës së Aleancës në këtë komunë, koordinuam hapat dhe përgatitjet konkrete për 7 qershorin”, ka njoftuar Gjini, raporton PrizrenPress.
Ai ka theksuar se gjatë takimeve me qytetarët është prezantuar programi për zhvillimin e vendit.
“Derisa pastaj në Shadërvan, vazhduam me takime të drejtpërdrejta me qytetarët për të shpalosur planin tonë për zhvillimin e vendit”, ka shtuar ai.
Sipas Gjinit, aktivitetet në Prizren janë përmbyllur me një takim me të rinjtë, ku është diskutuar për perspektivën dhe mundësitë për gjeneratat e reja në Kosovë.
“Diskutuam për të ardhmen, për hapësirat që duhet t’i krijojmë së bashku dhe për një Kosovë që nuk i përcjell të rinjtë e saj, por i mban fort, duke u dhënë mundësi zhvillimi në çdo sektor”, ka deklaruar ai.
Në fund, Gjini ka falënderuar qytetarët e Prizrenit për mbështetjen dhe mikpritjen.
“Faleminderit Prizren për mikpritjen dhe frymëzimin!”, ka përfunduar ai./PrizrenPress.com/
