Hasani flet për deklaratën e Totajt: Ishte mendim personal, kandidimi im u vendos sipas rregullave të partisë

Kandidat për deputeti i Partia Demokratike e Kosovës, Nait Hasani, ka komentuar deklaratën e kryetarit të Prizren, Shaqir Totaj, i cili pak para publikimit të listës së kandidatëve për deputetë ishte shprehur se Hasani nuk do të ishte pjesë e listës zgjedhore.
Megjithatë, pas publikimit të listës, Hasani rezultoi një nga kandidatët për deputet në zgjedhjet e 7 qershorit.
I ftuar në emisionin Info Nata në Tëvë1, Hasani tha se kandidaturat vendosen sipas rregullave dhe procedurave të partisë.
“Rregullat janë më të ndryshme. Zakonisht deputetëve që kanë qenë iu bëhet ftesa apo kërkesa se a do të jenë kandidatë apo jo. Edhe unë kam qenë pjesë e atyre deputetëve që pata vullnetin të jem pjesë, sepse na pyetën a do të garosh apo jo”, ka thënë Hasani.
Ai shtoi se kishte mbështetje edhe nga strukturat e partisë në Prizren.
“Kemi pasur edhe kërkesat e degëve dhe nëndegëve në Prizren, kështu që Shaqir Totaj për mua e ka dhënë një mendim pozitiv vetëm për degën, por ndoshta nuk i ka pasur të mjaftueshme njohuritë për rrjedhat se si duhet të jenë”, u shpreh ai.
Hasani theksoi se raportet me Totajn vazhdojnë të jenë të mira dhe se deklarata nuk ka ndikuar në marrëdhëniet mes tyre.
“Ne kemi raporte të mira me të, kemi besueshmëri te njëri-tjetri dhe mbështetje nëpër fushata, kështu që nuk ka pasur një efekt. Janë ato të menduarit që mund të tejkalohen. Është mirë kur ka kritikë, është mirë kur ka besueshmëri dhe mbështetje”, ka deklaruar Hasani.
