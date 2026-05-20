Shtrenjtohen kurbanet në Prizren – deri në 600 euro dashi i madh

Me afrimin e festës së Kurban Bajrami, qytetarët në Kosovë po përballen me çmime më të larta për sigurimin e kurbaneve këtë vit.
Në tregut në Prizren, çmimet e kingjave dhe deleve variojnë nga 250 deri në 350 euro, ndërsa një dash më i madh po shitet deri në 600 euro, duke shënuar rritje krahasuar me vitet e kaluara.
Rritje ka pasur edhe te çmimi i therjes së kurbanit nga Bashkësia Islame e Kosovës. Sivjet, çmimi është caktuar 200 euro, ndërsa vitin e kaluar ishte 180 euro.
Festa e Kurban Bajrami në Kosovë këtë vit bie më 27 maj./arbresh.info/
