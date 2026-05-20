Lajme

Shtrenjtohen kurbanet në Prizren – deri në 600 euro dashi i madh

By admin

Me afrimin e festës së Kurban Bajrami, qytetarët në Kosovë po përballen me çmime më të larta për sigurimin e kurbaneve këtë vit.

Në tregut në Prizren, çmimet e kingjave dhe deleve variojnë nga 250 deri në 350 euro, ndërsa një dash më i madh po shitet deri në 600 euro, duke shënuar rritje krahasuar me vitet e kaluara.

 

Rritje ka pasur edhe te çmimi i therjes së kurbanit nga Bashkësia Islame e Kosovës. Sivjet, çmimi është caktuar 200 euro, ndërsa vitin e kaluar ishte 180 euro.

Festa e Kurban Bajrami në Kosovë këtë vit bie më 27 maj./arbresh.info/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj godet Kurtin e VV-në: Kosova s’ka nevojë për spektakël politik, por për lidership serioz
Next article
Bashkimi kërkon reagimin në Prizren, Trepça një fitore larg titullit

Më Shumë

Fokus

Bashkimi dhe Trepça sonte në Prizren, vazhdon beteja për titullin kampion

Seria finale e “Play-off”-it në ProCredit Superligë vazhdon sonte në Prizren, ku Bashkimi pret Trepçën në ndeshjen e tretë të finales. Takimi zhvillohet në palestrën...
Fokus

Trepça fiton dramën në Prizren, një fitore larg titullit kampion

Trepça ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Bashkimi me rezultat 80:84 në palestrën “Sezai Surroi”, duke krijuar epërsi 3:0 në serinë finale të “Play-off”-it...

LVV-ja në Prizren mban tubim me gra dhe vajza

Hasani flet për deklaratën e Totajt: Ishte mendim personal, kandidimi im u vendos sipas rregullave të partisë

Ansambli “Gurra” triumfon në festivalin “Anadrinia Jehon”

Gjuan me armë zjarri në aheng, arrestohet i dyshuari në Prizren

Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

Bogujevci inspekton punimet restauruese në ish-Kazermën e Prizrenit

Prizreni përkujton 27-vjetorin e masakrës së Korishës

Haradinaj qëndron në Lugishtë të Hasit, viziton teqen e Shejh Xhemajliut

OVL-UÇK në Prizren i dhuron motor elektrik invalidit të luftës së UÇK-së, Florim Kryeziut

Junior 06 afër titullit, kalon në epërsi 2–0 në finalen e Play Off-it U16

Totaj tallet keq me Bahtirin, publikon një video të sikletshme të kandidat të VV-së: Kaqorri apo Çakorri?

Haxhiu: Masakra e Korishës, një nga ngjarjet më të rënda të luftës në Kosovë

Totaj: Komunës së Prizrenit i janë marrë mjete përmes përmbarimit, rreth 17 milionë euro gjatë vitit 2026

Nën kërcënimin e armës hajnat grabisin dy të moshuar në Malishevë

Lajmet e Fundit